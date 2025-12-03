Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tháo gỡ và khắc phục những điểm nghẽn trong tư duy và cách làm

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW, ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025 -2030 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026; Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2026.

Báo cáo của UBND tỉnh về Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026 - 2028 của tỉnh Nghệ An; Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước và tỉnh Nghệ An đã có sự phục hồi rõ nét, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt thiên tai, bão lũ đã gây thiệt hại nặng nề. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng thuận của doanh nghiệp, nhân dân, kinh tế - xã hội tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực. Theo công bố của Cục Thống kê Bộ Tài chính, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 8,44% (xếp thứ 13 cả nước và thứ 3 khu vực Bắc Trung bộ). Thu ngân sách nhà nước ước đạt 26.560 tỷ đồng, bằng 149,8% dự toán và là mức cao nhất từ trước đến nay; thu nội địa đạt 24.225 tỷ đồng. Thu hút đầu tư FDI ước cả năm đạt trên 1 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng gần 39%.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, lao động – việc làm đạt nhiều kết quả tích cực; đặc biệt đã hoàn thành mục tiêu xoá 20.802 nhà tạm, giải quyết việc làm cho 49 nghìn người. Giáo dục và Đào tạo có nhiều tiến bộ vượt bậc, nhiều học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế. Công tác khắc phục hậu quả do thiên tai được chỉ đạo khẩn trương, kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 được đẩy mạnh. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan và sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 02 cấp được triển khai quyết liệt, kịp thời. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang làm rõ các nội dung liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong đó, riêng tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu Chính phủ giao (9%), nguyên nhân chủ yếu do thiệt hại từ thiên tai, bão lũ nên khu vực Nông nghiệp đạt rất thấp (quý 3 và quý 4 chỉ tăng lần lượt 0,89% và 0,74%).

Đối với 28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 104 của HĐND tỉnh, trong đó có 03 chỉ tiêu không đánh giá do thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp. Dự kiến có 22/25 chỉ tiêu đạt và vượt; 03 chỉ tiêu còn lại không đạt mục tiêu (gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, Tổng vốn đầu tư toàn xã hội).

Về Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2026, tỉnh xây dựng 34 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10,5–11,5%.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận kết luận hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các nội dung trình tại hội nghị.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho biết, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh như tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính… Bên cạnh đó, tỉnh gặp nhiều khó khăn do thiên tai gây ra nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, chủ động của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của tỉnh trong năm.

Thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung khắc hậu quả thiên tai do cơn bão số 3, số 5 gây ra tại các địa phương, nhất là trước Tết Bính Ngọ phải hoàn thành xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở.

Bên cạnh đó, phải tập trung thi công, tổ chức khánh thành và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khởi công các dự án trọng điểm của tỉnh để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc; Chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; Tổ chức tổng kết, kiểm điểm các nhiệm vụ ngắn gọn, hiệu quả.

Về nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu phải tháo gỡ và khắc phục những điểm nghẽn trong tư duy và cách làm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay từ đầu năm 2026, phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sắp tới tại Kỳ họp HĐND tỉnh thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét và thông qua nhiều cơ chế, chính sách vì vậy cần tập trung các nguồn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ngay sau khi được thông qua. Tỉnh Nghệ An có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, vì vậy, cần tập trung phát triển các thế mạnh về du lịch. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; tập trung công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh…

Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là dự án quan trọng, dự án động lực, có tính chất lan toả, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng, phải triển khai nhanh để đưa dự án vào khai thác sớm nhằm đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai, đảm bảo thực hiện Quy hoạch Điện VIII, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua nhiều nội dung quan trọng

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026 – 2030; Tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao Bằng khen cho 5 tập thể có nhiều đóng góp trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao Bằng khen cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Trong chương trình làm việc tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025 -2030; Quy định những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng, cho chủ trương, cho ý kiến, ủy quyền tập thể Thường trực Tỉnh ủy giải quyết một số nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 -2030; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận đánh giá, các quy chế, quy định đã bám sát các quy định của Trung ương, kế thừa nhiệm kỳ trước, bổ sung những điểm mới. Đồng thời căn cứ vào yêu cầu của Trung ương và tình hình thực tiễn để xây dựng bài bản, thận trọng, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

