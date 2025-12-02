Nghệ An: Gọi đầu tư dự án cấp nước cho KCN 3.800 tỷ đồng

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An vừa công bố danh mục mời gọi đầu tư đối với Dự án Trạm bơm nước thô và tuyến ống dẫn nước từ hạ lưu hồ Xuân Dương đến Nhà máy cấp nước thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1). Đây là hạng mục kỹ thuật quan trọng nhằm đảm bảo nguồn nước đầu vào cho khu công nghiệp quy mô lớn đang hình thành tại huyện Diễn Châu.

Nghệ An gọi đầu tư dự án cấp nước cho KCN hơn 3.800 tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)

Theo công bố, dự án được triển khai trên khu đất rộng 817 m² tại xã Tân Châu, với công suất thiết kế 12.000 m³/ngày. Công trình bao gồm các hạng mục như công trình thu nước, trạm bơm nước thô, trạm biến áp... cùng hệ thống tuyến ống dẫn nước thô HDPE DN400 dài khoảng 3,2 km dẫn nước từ hạ lưu hồ Xuân Dương về nhà máy cấp nước của KCN Thọ Lộc. Dự án dự kiến thi công trong 6 tháng và có thời gian hoạt động kéo dài 50 năm.

Dự án này được triển khai nhằm phục vụ trực tiếp Khu công nghiệp Thọ Lộc, dự án hạ tầng công nghiệp có quy mô lớn do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án KCN Thọ Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương vào tháng 2/2023, có tổng diện tích 500 ha, trong đó giai đoạn 1 là 300,2 ha và giai đoạn 2 là 199,8 ha, với tổng mức đầu tư hơn 3.826 tỷ đồng. Khi hoàn thiện, khu công nghiệp này được kỳ vọng thu hút các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ, chế biến – chế tạo, công nghiệp sạch và các ngành công nghệ hiện đại.

Được biết, công tác thu hút đầu tư của Nghệ An tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu tích cực trong năm 2025. Chỉ tính riêng tháng 10 (đến ngày 30/10/2025), Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án mới với tổng vốn hơn 2.427 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh 21 lượt dự án, trong đó có 5 lượt điều chỉnh tăng vốn với tổng mức tăng thêm hơn 718 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong tháng đạt hơn 3.145 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế địa phương duy trì ổn định.

Lũy kế 10 tháng năm 2025, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 63 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 13.760 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh 168 lượt dự án, trong đó có 47 lượt tăng vốn, với tổng mức tăng thêm hơn 23.279 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 37.039 tỷ đồng, tiếp tục là con số ấn tượng của tỉnh trong giai đoạn phục hồi và bứt phá kinh tế.

Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu đầu tư của Nghệ An. Trong 10 tháng đầu năm, địa phương đã cấp mới cho 19 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 301,9 triệu USD, chiếm hơn 55% tổng vốn đầu tư mới toàn tỉnh. Đồng thời, 15 dự án FDI được điều chỉnh tăng vốn với mức tăng 675,3 triệu USD. Như vậy, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm đã tiệm cận 1 tỷ USD.

