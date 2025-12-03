Tại sao ngân hàng đua nhau thu phí số dư tài khoản tối thiểu?

Hàng loạt ngân hàng đã điều chỉnh biểu phí, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản. Ảnh minh hoạ: IT

Nhiều ngân hàng thông báo thu phí quản lý tài khoản có số dư dưới tối thiểu theo quy định

Ngân hàng VIB đã có thông báo về việc áp dụng mức phí 11.000 đồng đối với các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục. Ngân hàng này thông tin, đây là chính sách phổ biến trong ngành ngân hàng nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng thực hiện giao dịch, đến chi nhánh để kích hoạt lại tài khoản lâu ngày không hoạt động hoặc đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu sử dụng.

Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng vừa thông tin về việc áp dụng biểu phí mới áp dụng từ 1/12, theo đó thu phí 11.000 đồng mỗi tháng (đã gồm VAT) với tài khoản có số dư bình quân tháng dưới 500.000 đồng/tháng. Trước đó, số dư bình quân trong tháng để được miễn phí quản lý tài khoản theo quy định tại Eximbank là 300.000 đồng/tháng.

Eximbank cũng thu phí dịch vụ SMS Banking đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum kể từ tháng 12, mức thu 90.000 đồng/quý/thuê bao và miễn phí cho khách hàng hạng Gold và Platinum tham gia gói Combo Casa.

Không chỉ riêng VIB và EIB, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), theo biểu phí từ 10/5, tài khoản có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng sẽ bị thu phí 5.000 đồng/tháng; từ 2 triệu đến dưới 10 triệu đồng thu 3.000 đồng/tháng; và tài khoản có số dư từ 10 triệu đồng trở lên được miễn phí.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thì quy định tài khoản thanh toán thường (Autolink) có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng chịu phí 10.000 đồng/tháng, duy trì số dư từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được miễn.

Còn tại Ngân hàng Quân đội (MB) miễn phí quản lý tài khoản nếu khách hàng giữ số dư tối thiểu 50.000 đồng. PVComBank thu phí 11.000 đồng với tài khoản thông thường có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng mỗi tháng. ACB áp dụng mức thu 15.000 đồng với tài khoản thanh toán truyền thống, tài khoản liên kết chứng khoán có số dư bình quân thấp hơn 500.000 đồng mỗi tháng...

Thu phí với tài khoản giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng

Như vậy, thời gian gần đây, thông tin các ngân hàng đua nhau thông báo thu phí với tài khoản có số dư không đủ mức tối thiểu theo quy định của ngân hàng đã khiến nhiều người quan tâm.

Theo lý giải từ các ngân hàng, việc thu phí số dư tài khoản tối thiểu vì muốn hướng khách hàng vào hệ sinh thái giao dịch số, giảm tình trạng mở tài khoản rồi bỏ quên gây tốn kém chi phí vận hành.

Ngoài ra, khoản phí này cũng giúp ngân hàng sàng lọc, chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế tài khoản "rác" và tăng an toàn hệ thống. Khi duy trì số dư tối thiểu, ngân hàng có thêm nguồn lực quản lý, còn khách hàng được khuyến khích sử dụng dịch vụ trực tuyến thay vì giao dịch truyền thống, phù hợp xu hướng quản lý thông minh hiện nay.

Việc siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản và bổ sung các khoản thu mới cho thấy ngân hàng muốn khách hàng chủ động hơn trong việc duy trì số dư và sử dụng tài khoản.

Điều này vừa giảm lượng tài khoản “để quên” gây tốn chi phí lưu trữ, vừa giúp hệ thống chuẩn hóa dữ liệu, tăng an toàn giao dịch. Khi buộc người dùng giữ số dư tối thiểu hoặc phát sinh giao dịch thường xuyên, ngân hàng có thể tối ưu vận hành và đẩy mạnh dịch vụ số, phù hợp xu hướng quản lý hiện đại.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn