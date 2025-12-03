Mỹ tạm dừng xử lý đơn xin nhập cư và thẻ xanh từ 19 quốc gia

Ảnh minh hoạ Reuters.

Theo Reuters, danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Afghanistan, Somalia, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela. Đây là những quốc gia đã bị áp đặt các hạn chế nhập cư nghiêm ngặt nhất từ tháng 6 năm nay.

Các biện pháp này không chỉ áp dụng đối với các đơn xin cấp thẻ xanh mà còn bao gồm các đơn xin quốc tịch. Các cá nhân từ những quốc gia này sẽ phải trải qua một quá trình xem xét lại nghiêm ngặt, bao gồm các cuộc phỏng vấn và thậm chí là tái phỏng vấn, để đánh giá đầy đủ mọi mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Bản ghi nhớ chính thức từ chính quyền ông Trump nêu rõ, quyết định này được đưa ra sau vụ tấn công vào các thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Washington vào tuần trước. Trong vụ tấn công, một nghi phạm người Afghanistan đã bị bắt giữ. Vụ việc này khiến một thành viên Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Chính quyền ông Trump lấy vụ tấn công này như một lý do cho việc áp dụng các biện pháp nhập cư khắt khe hơn.

Tổng thống Trump cũng đã có những tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ người nhập cư từ Somalia. Chính quyền hiện tại cho rằng các chính sách nhập cư của cựu Tổng thống Joe Biden đã tạo ra nhiều lỗ hổng an ninh, điều này khiến việc thắt chặt các quy định nhập cư trở thành ưu tiên hàng đầu.

Kể từ khi nhậm chức lần thứ hai vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump đã tiếp tục thực thi các biện pháp nghiêm ngặt trong việc kiểm soát nhập cư. Chính quyền của ông đã cử các đặc vụ liên bang đến các thành phố lớn và tăng cường các cuộc trục xuất người nhập cư trái phép, đặc biệt là những người xin tị nạn tại biên giới Mỹ - Mexico.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân