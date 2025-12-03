Cựu Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu cùng 5 bị cáo lãnh án

Cùng bị xét xử về tội danh trên, các bị cáo Trần Mạnh Hải (SN 1977, cựu Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch - Sở Y tế) bị tuyên phạt 4 năm tù; Đỗ Hữu Hải (SN 1986, trước là Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Hà) bị tuyên phạt 3 năm tù.

Bị cáo Phạm Minh An.

Cùng các bị cáo khác tại phiên tòa sáng 3/12.

Liên quan trong vụ án, bị cáo Huỳnh Tuấn Anh (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Tạ Thiên Ân) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", và phải bồi thường thiệt hại hơn 10 tỷ đồng cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, các bị cáo Tạ Quang Trường (SN 1968, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex) và Lê Hữu Lễ (SN 1975, nguyên Trưởng phòng Thiết bị y tế Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex) bị tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù cùng tội danh trên.

Cáo trạng của Viện KSND đã xác định, liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ hybrid cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) là chủ đầu tư, có trị giá gần 38 tỷ đồng, bị cáo Phạm Minh An trong vai trò là Giám đốc Sở Y tế lúc bấy giờ cùng các bị cáo khác đã gây thiệt hại số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Phiên tòa đã xét xử trong 2 ngày và nghị án kéo dài.

Trong đó, Huỳnh Tuấn Anh đã thông đồng, câu kết với Lê Hữu Lễ và Tạ Quang Trường cung cấp thông tin không trung thực với mục đích để Công ty Vimedimex trúng gói thầu (do đủ năng lực tài chính). Nhưng thực chất Công ty Tạ Thiên Ân của Huỳnh Tuấn Anh mới là doanh nghiệp bán thiết bị y tế, nhằm che giấu việc nâng giá bán lên cao.

Còn Đỗ Hữu Hải đã dùng bản dự thảo chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý để lập tờ trình gửi chủ đầu tư. Trần Mạnh Hải với trách nhiệm phụ trách trực tiếp hồ sơ thầu và biết tờ trình của Công ty Sơn Hà không có giá trị nhưng vẫn trình cho Giám đốc Sở Y tế ký duyệt.

Với bị cáo Phạm Minh An đã không làm hết trách nhiệm được giao, vì tin tưởng Trần Mạnh Hải nên không kiểm tra tài liệu, để biết tờ trình do đơn vị tư vấn lập dựa trên bản dự thảo chứng thư thẩm định giá chứ không phải là bản chính thức, dẫn đến gây ra thiệt hại.

Các bị cáo dính vòng lao vì đã gây thiệt hại hơn 18 tỷ đồng, liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ hybrid cho Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, trị giá gần 38 tỷ đồng.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận định, số tiền thiệt hại đã được xác định lại còn hơn 12,4 tỷ đồng, do giảm đi phần chi phí phát sinh thực tế hơn 5,6 tỷ đồng trong việc tháo dỡ, cải tạo, lắp đặt... khi thi công phòng mổ hybrid tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Đồng thời, các bị cáo đã cùng đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Hành vi của các bị cáo Phạm Minh An, Trần Mạnh Hải, Đỗ Hữu Hải đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân; gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước...

