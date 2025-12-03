Malaysia nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Thông điệp tưởng nhớ các nạn nhân MH370. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 3/12, Bộ Giao thông Malaysia thông báo hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines sẽ được nối lại vào ngày 30/12 tới, đánh dấu một bước ngoặt mới trong nỗ lực giải mã một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới kéo dài hơn một thập kỷ.

Trong thông cáo chính thức, chính quyền Kuala Lumpur cho biết "muốn thông tin rằng hoạt động tìm kiếm dưới biển sâu nhằm tìm các mảnh vỡ của máy bay MH370 sẽ được nối lại vào ngày 30/12/2025."

Hãng Ocean Infinity đã xác nhận sẽ tiến hành chiến dịch tìm kiếm đáy biển trong 55 ngày, được thực hiện theo phương thức gián đoạn.

Ngày 8/3/2014, chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở 239 người đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Vụ việc này đã trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất mọi thời đại.

Trong suốt nhiều năm qua, hàng loạt chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia được triển khai tiêu tốn hàng trăm triệu USD, nhưng đến nay, chiếc máy bay này “vẫn bặt vô âm tín.”

Đợt tìm kiếm gần nhất tại khu vực nam Ấn Độ Dương đã được triển khai vào tháng 4 năm nay, nhưng phải tạm dừng do gặp phải điều kiện thời tiết xấu./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn