Nghệ An: Giải phóng mặt bằng ở Hưng Nguyên Nam - Khi lòng dân đồng thuận, việc khó hóa dễ!

Lực lượng chức năng phối hợp người dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm tại khu vực kênh 12/9.

Khi chủ trương đúng, cách làm thấu tình đạt lý, sự đồng thuận của nhân dân đã biến những việc tưởng chừng khó khăn thành thuận lợi, mở lối cho phát triển.

Những ngày đầu tháng 4, diện mạo khu vực dọc tuyến đường 542C và kênh 12/9 ở xã Hưng Nguyên Nam có nhiều đổi thay rõ rệt. Nếu trước đây, nơi này là khu vực buôn bán khá lớn với các dãy ki-ốt san sát, hàng hóa bày tràn lan, thì nay hình ảnh ấy dần nhường chỗ cho cảnh người dân chủ động tháo dỡ các công trình đã gắn bó nhiều năm với sinh kế của gia đình.

Điều đáng ghi nhận là toàn bộ quá trình tháo dỡ diễn ra trong trật tự, an toàn, không phát sinh điểm nóng hay khiếu kiện phức tạp. Nhiều hộ dân tự giác bàn giao mặt bằng ngay từ những ngày đầu triển khai. Sự đồng thuận cao trong nhân dân đã góp phần quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tạo nền tảng thuận lợi cho các bước tiếp theo trong chỉnh trang, phát triển hạ tầng.

Theo rà soát, toàn xã có 44 ki-ốt thuộc diện phải tháo dỡ. Phần lớn các công trình này được xây dựng từ nhiều năm trước, trong bối cảnh điều kiện quản lý còn hạn chế; nhiều hợp đồng thuê đã hết hạn, không còn phù hợp với quy hoạch hiện tại. Khi tuyến đường 542C (nối với cầu Yên Xuân - một trong những tuyến đường chính nối Nghệ An-Hà Tĩnh) được đầu tư, mở rộng, các ki-ốt nằm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông; đồng thời, ảnh hưởng đến hệ thống kênh 12/9, vì vậy việc tháo dỡ là yêu cầu tất yếu nhằm phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài.

Theo quy hoạch, ở khu vực này, bờ kênh 12/9 sẽ được kè kiên cố, kết hợp mở rộng tuyến đường 542C, hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, góp phần chống sạt lở bờ kênh; đồng thời, cải thiện mỹ quan và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Quá trình tháo dỡ các ki-ốt diễn ra trong đồng thuận, an toàn.

Tuy nhiên, thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, những chủ trương liên quan trực tiếp đến sinh kế của người dân thường gặp không ít khó khăn nếu thiếu sự đồng thuận. Với người dân Hưng Nguyên Nam, mỗi ki-ốt không chỉ là tài sản mà còn là nguồn thu nhập ổn định trong suốt nhiều năm, gắn liền với đời sống của từng gia đình. Vì vậy, việc tự nguyện tháo dỡ, nhường mặt bằng cho dự án là quyết định không hề dễ dàng.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định rõ phương châm triển khai: lấy người dân làm trung tâm; công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước và được tổ chức linh hoạt, phù hợp từng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch. Ông Cao Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam cho biết: Địa phương đã triển khai bài bản, với phương châm “sát dân, gần dân, hiểu dân”. Các cuộc họp dân được tổ chức công khai, minh bạch, giúp người dân nắm rõ chủ trương, mục tiêu và lợi ích lâu dài. Nội dung tuyên truyền không mang tính áp đặt mà tập trung làm rõ những lợi ích thiết thực, như: đường được mở rộng sẽ thuận lợi giao thương, giảm nguy cơ tai nạn; kênh được kè kiên cố giúp chống sạt lở, cải thiện môi trường; không gian thông thoáng tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững.

Cán bộ địa phương còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những băn khoăn, vướng mắc được giải đáp kịp thời, thấu đáo. Chính cách tiếp cận mềm dẻo, “thấu tình, đạt lý” đã giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức, từ tâm lý lo lắng ban đầu chuyển sang đồng thuận và ủng hộ chủ trương chung.

Các lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Không chỉ dừng lại ở việc vận động, địa phương còn huy động các lực lượng hỗ trợ tháo dỡ, di dời tài sản, giúp giảm bớt khó khăn, nhất là đối với những hộ có hoàn cảnh kinh tế còn hạn chế. Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời các gia đình chấp hành tốt cũng được thực hiện nghiêm túc, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Gia đình bà Phạm Thị Sâm, ở xóm Hồng Thái, là một trong những hộ thực hiện tháo dỡ sớm. Ki-ốt nhỏ ven kênh từng là nguồn thu nhập chính của gia đình trong nhiều năm. Dù ban đầu còn nhiều trăn trở, nhưng sau khi được chính quyền giải thích rõ ràng về chủ trương và lợi ích lâu dài, bà đã chủ động viết đơn tự nguyện tháo dỡ. Bà Sâm chia sẻ: “Khi hiểu đây là việc làm vì lợi ích chung, bản thân cũng như gia đình sẵn sàng ủng hộ, bởi môi trường sống tốt hơn thì chính người dân là người được hưởng lợi”.

Đại diện chính quyền xã trao giấy khen, ghi nhận các gia đình tự nguyện tháo dỡ, sớm bàn giao mặt bằng.

Tương tự, ông Lê Sỹ Tài, cùng xóm, cũng chủ động tháo dỡ ki-ốt của gia đình. Theo ông Tài, điều quan trọng là người dân được thông tin đầy đủ, rõ ràng về chủ trương. Khi hiểu chủ trương hợp lý, lại có sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền, bà con đều yên tâm thực hiện. Không chỉ riêng xóm Hồng Thái, nhiều hộ dân tại các khu vực Hưng Tân, Hưng Thông và Long Xá trước đây cũng đã chủ động tháo dỡ, dù đây là những địa bàn có số lượng ki-ốt lớn, tồn tại trong thời gian dài.

"Việc tự nguyện tháo dỡ các ki-ốt trên kênh 12/9 đã mở ra điều kiện thuận lợi để Hưng Nguyên Nam triển khai các hạng mục tiếp theo theo quy hoạch. Các công trình như kè bờ kênh, nâng cấp, mở rộng tuyến đường 542C sẽ được triển khai đồng bộ, góp phần cho diện mạo nông thôn của địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp, phù hợp với định hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Không gian thông thoáng hơn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới", Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam cho biết thêm.

Câu chuyện tháo dỡ các ki-ốt tại Hưng Nguyên Nam không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ chỉnh trang hạ tầng, mà còn là bài học sâu sắc về phát huy sức dân trong quá trình phát triển. Khi chủ trương đúng, cách làm hợp lòng dân, được triển khai bằng tinh thần gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, thì những việc khó cũng có thể trở nên thuận lợi. Đó cũng chính là con đường để các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống một cách bền vững, không chỉ bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng sự tự giác, đồng thuận và niềm tin của nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Hạnh

Nguồn tin: Báo Nhân dân