Nghệ An: Gia hạn kiểm tra việc quản lý vận động, tiếp nhận, sử dụng viện trợ không hoàn lại

Trước đó, báo cáo với Ủy ban Công tác phi chính phủ nước ngoài do ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm làm trưởng đoàn, UBND tỉnh Nghệ An thông tin: Hiện có 64 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có địa bàn Nghệ An trong giấy đăng ký hoạt động, có 5 tổ chức đang chờ cấp giấy đăng ký bổ sung địa bàn hoạt động tại Nghệ An. Từ đầu năm 2023 đến nay, có 10 dự án và 8 phi dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn cam kết viện trợ là 2.377.940 USD. Lĩnh vực nhận được tài trợ gồm: Giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, y tế, tài nguyên môi trường...; các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài được triển khai và tập trung ở khu vực miền núi nghèo, khó khăn. Nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài đã góp phần nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng dạy và học, chăm sóc sức khoẻ người dân...