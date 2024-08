Đoàn kiểm tra bí mật nhà nước tỉnh Nghệ An công bố quyết định kiểm tra tại huyện Hưng Nguyên

Tham dự có các đồng chí: Lê Phạm Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đại diện các phòng, ban UBND huyện; Đại diện Lãnh đạo và Cán bộ phụ trách BMNN Công an huyện.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và phổ biến các nội dung kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Nội dung kiểm tra tập trung vào một số vấn đề về hồ sơ lưu trữ; thiết bị máy móc soạn thảo liên quan đến bí mật nhà nước; thiết bị an toàn về an ninh an toàn mạng; Công tác triển khai, quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đối với công chức trong đơn vị. Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra tại một số phòng ban huyện và kiểm tra một số xã, Thị trấn nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Phạm Hùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thông tin:Thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo bí mật nhà nước và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được huyện Hưng Nguyên đặc biệt quan tâm.

Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với công tác lãnh đạo,chỉ đạo. Do đó, huyện Hưng Nguyên luôn thực hiện tốt việc chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặc dù quá trình triển khai đạt kết quả tốt song vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo các yêu cầu của đoàn kiểm tra; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kiến nghị, đề xuất. Đồng thời, mong muốn qua kiểm tra, đoàn sẽ góp ý và chỉ ra những lĩnh vực cần khắc phục để huyện có giải pháp thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Hưng Nguyên trong thời gian tới./.

Tác giả: Nguyễn Hạnh

Nguồn tin: hungnguyen.nghean.gov.vn