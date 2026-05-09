Nghệ An: Doanh nghiệp Đức Phước Lộc bị xử phạt vì kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội quản lý thị trường số 2 (thuộc Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An) đã phối hợp với Công an xã Vân Tụ tiến hành kiểm tra đột xuất Kho đông lạnh của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm Đức Phước Lộc. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng thi hành nhiệm vụ đã phát hiện cơ sở này đang tích trữ 40 kg dồi sụn được chứa đựng trong các túi ni lông, không có nhãn hàng hoá và chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm Đức Phước Lộc về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá thu phạt hơn 20 triệu đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa nói trên.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá là thực phẩm vi phạm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm Đức Phước Lộc

Được biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, Đội quản lý thị trường số 2 đã ra quân tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn được giao quản lý.

Đội quản lý thị trường số 2 đã chủ động phối hợp với UBND xã Vân Tụ và Công an xã Vân Tụ triển khai các đợt kiểm tra chuyên sâu đối với các cơ sở kinh doanh đồ ăn nhanh, bánh kẹo xung quanh khu vực các trường học. Tại Trường Tiểu học Mỹ Thành và Trường THCS Mỹ Thành, Đoàn kiểm tra đã tiến hành rà soát toàn diện các điều kiện an toàn thực phẩm như: Kiểm tra Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy khám sức khỏe của chủ hộ; kiểm tra hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, nhãn mác và việc sử dụng phụ gia thực phẩm. Đồng thời, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết tuyệt đối không bày bán hàng quá hạn sử dụng, hàng mốc hỏng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác của người kinh doanh trong việc bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh gần khu vực trường học trên địa bàn xã Vân Tụ (Nghệ An)

Trong thời gian tới, Đội quản lý thị trường số 2 tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để ngăn chặn thực phẩm bẩn ngày từ nguồn cung. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các nhà sản xuất chân chính. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh để người kinh doanh hiểu đúng, làm đúng và người tiêu dùng có thêm kiến thức cần thiết nhằm chủ động nhận diện, phòng tránh các nguy cơ gây hại từ các loại thực phẩm không an toàn.

Tác giả: Hoàng Lan

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn