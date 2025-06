Đội QLTT số 3: Phát hiện, xử lý 01 công ty kinh doanh sản phẩm lọc nhớt không rõ nguồn gốc xuất xứ

Trong tỉnh

Ngày 19/6/2025, Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra 01 Công ty đang kinh doanh 63 sản phẩm lọc nhớt không rõ nguồn gốc xuất xứ