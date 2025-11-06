Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng chung cư Quang Trung

Trải qua nửa thế kỷ, các toà nhà của chung cư Quang Trung đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hàng nghìn người sống trong chung cư xuống cấp trầm trọng

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 22 nhà chung cư cũ được hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 1976 đến năm 1982 nằm trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Vinh (cũ), nay là phường Thành Vinh.

22 nhà chung cư này được chia thành 4 khu, gồm: 21 nhà tại Khu chung cư phía Đông đường Quang Trung (Khu A, Khu B và Khu C khu chung cư Quang Trung); 1 nhà Chung cư D2 (Khu D) tại phía Tây đường Quang Trung.

Đến nay, sau khoảng 50 năm đi vào hoạt động, trước sự bào mòn của thời gian, khu chung cư Quang Trung hiện đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy hiểm cho cư dân.

Nhiều hạng mục hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy hiểm cho cư dân.

Ông Dương Xuân Cường, cư dân tại tòa C4 Quang Trung chia sẻ: "Do chung cư xuống cấp nghiêm trọng nên hầu như tháng nào cũng có hiện tượng vữa trên trần nhà rơi xuống, bong tróc từng mảng lớn. Rất nguy hiểm. Những ngày mưa gió, bà con không dám ngủ, luôn sống trong lo lắng, bất an".

Vào ngày 19/8 vừa qua, một mảng lan can tại tòa C4 Quang Trung bất ngờ bị gãy đổ khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Đặc biệt, trong đợt mưa bão vừa qua, chính quyền địa phương đều phải vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Phần lớn người dân đều mong được di dời tuy nhiên dự án tái định cư vẫn chưa hoàn thành.

Được biết, các nhà chung cư ở Khu A, Khu B, Khu C (gồm 21 nhà) đã thực hiện việc bán nhà ở theo Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ với tổng số căn nhà đã bán là 1.262 căn. Sau khi bán nhà ở, các khu chung cư này đã thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã đi kiểm tra thực tế tại chung cư Quang Trung.

Trong đó, Dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu A do Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung làm chủ đầu tư; Dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu B do Tập đoàn VinGroup - Công ty CP làm chủ đầu tư; Dự án Cải tạo, xây dựng lại Khu C do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư.

Riêng đối với Khu D (chỉ có 1 nhà chung cư D2) trước đây thuộc quản lý của Tổng cục đường sắt (nay là Tổng Công ty đường sắt Việt Nam) có 60 căn hộ, được ngành đường sắt bố trí cho các cán bộ công nhân viên sử dụng từ những năm 1984, hiện vẫn chưa được cải tạo, xây dựng.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Trước vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Thành Vinh, Sở Xây dựng và các Sở, ngành, đơn vị liên quan và chủ đầu tư để nghe phương án đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn phường Thành Vinh.

Theo chủ đầu tư, quá trình triển khai chậm do gặp nhiều khó khăn vướng mắc, do các hộ dân không chịu di dời, việc giao quyền sử dụng đất cho đơn vị đầu tư chậm do nhiều nghị định, thông tư thay đổi liên tục.

Đối với các chung cư đang xây dựng, cải tạo thì nhà CT3B đang chậm so với yêu cầu tiến độ.

Chủ đầu tư đề xuất địa phương lập phương án GPMB từ nhà C2 đến C6, chỉ đạo công tác bốc thăm cho các hộ dân. Đồng thời, chủ đầu tư mong muốn UBND tỉnh xác nhận nghĩa vụ tài chính, cơ chế chính sách cho đơn vị và gia hạn các hạng mục công trình theo quy định của UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá mặc dù các cấp, ngành đã chỉ đạo việc triển khai dự án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ khá tích cực, nhưng tiến độ xây dựng nhà ở khu C vẫn quá chậm, trong khi cuộc sống của người dân định cư ở đây mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Để phục vụ tái định cư các hộ dân nhà C2, C3, C4, C5, C6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì làm việc với Nhà đầu tư – Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 để lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công từng tuần, từng tháng; trong đó yêu cầu hạng mục nhà CT3A chậm nhất vào quý I/2026 phải hoàn thành; đối với nhà CT3B chậm nhất vào quý IV/2026 phải hoàn thành.

Tòa nhà CT3A đang được Chủ đầu tư tập trung xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhà đầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết và phải thống nhất với Sở Xây dựng về tiến độ thực hiện hai tòa nhà CT3A và CT3B. Quá trình triển khai thực hiện đề nghị Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công đúng cam kết, đảm bảo an toàn lao động, an toàn công trình nhất là về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn về mùa mưa bão.

Liên quan đến vướng mắc về GPMB, nhà đầu tư cần phối hợp với phường Thành Vinh và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để hoàn thành phương án bồi thường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý và đề nghị Công ty quan tâm đến việc kết nối hạ tầng, tạo tính thẩm mỹ, hiện đại của bộ mặt chung cư đô thị tỉnh nhà.

Đối với nhà chung cư D2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND phường Thành Vinh hoàn thành việc tham mưu bán nhà ở thuộc tài sản công các căn hộ chung cư D2 cho người hiện đang thuê nhà ở; triển khai lập và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư D2 làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư D2.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn