U22 Việt Nam đổi sân thi đấu cách gần 2.000 km tại SEA Games 33

Trong tháng 11, U22 Việt Nam sẽ có 2 đợt tập trung thi đấu giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 33

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33 dự kiến ban đầu, bảng A (có chủ nhà Thái Lan) thi đấu tại Songkhla, bảng B (gồm U22 Việt Nam, Malaysia và Lào) diễn ra tại Chiang Mai, còn bảng C (Indonesia, Myanmar, Philippines và Singapore) đấu tại Bangkok.

Tuy nhiên, mới đây ban tổ chức đã quyết định đưa bảng A trở lại Bangkok đấu tại Rajamangala – sân vận động lớn nhất Thái Lan với sức chứa hơn 51.000 khán giả, để thuận tiện cho công tác tổ chức và truyền hình.

Sự điều chỉnh này kéo theo hàng loạt thay đổi ở các bảng còn lại. Theo xác nhận từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), bảng B của U22 Việt Nam sẽ chuyển xuống sân Tinsulanon (Songkhla), cách thủ đô Bangkok hơn 900 km và xa hơn gần 1.700 km so với địa điểm dự kiến ban đầu ở Chiang Mai.

Bảng C được hoán đổi lên thi đấu tại Chiang Mai.

Lịch thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng được điều chỉnh. Trận mở màn gặp U22 Lào sẽ đá sớm hơn một ngày, từ 5/12 lên 4/12, trong khi cuộc đối đầu quyết định ngôi đầu bảng với Malaysia vẫn giữ nguyên vào 11/12.

U22 Việt Nam dự kiến lên đường sang Thái Lan ngày 2/12, tức chỉ hai ngày trước trận ra quân. Chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển có hai đợt tập huấn quan trọng.

Từ 10 đến 19/11, U22 Việt Nam tham dự Panda Cup tại Trung Quốc, gặp các đối thủ U22 mạnh của Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Sau giải, đội tiếp tục rèn quân tại Bà Rịa - TP.HCM từ 23 đến 29/11, trước khi di chuyển sang Thái Lan.

Việc liên tục thay đổi địa điểm thi đấu được xem là thử thách lớn cho các đội bóng, đặc biệt là U22 Việt Nam – tập thể vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện lối chơi và nhân sự trước khi bước vào chiến dịch SEA Games 33.

Tác giả: Tâm Minh

Nguồn tin: znews.vn