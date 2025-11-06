Đeo khẩu trang, cầm dao nhọn vào cửa hàng cướp máy tính

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của anh Dương Trường G (SN 1995, trú tại thôn Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), là nhân viên Công ty Cổ phần Thế giới di động, về việc xảy ra một vụ cướp tài sản tại cửa hàng Thế giới di động thuộc thôn Bắc Cường, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Nguyễn Trung Đức tại cơ quan Công an.

Theo trình báo, vào khoảng 20h20 cùng ngày, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác màu đen lấy lý do vào cửa hàng để mua hàng, sau đó bất ngờ dùng dao nhọn uy hiếp chị Nguyễn Thị Hằng N (SN 1994, trú tại thôn Bình Trù, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ), là nhân viên bán hàng, rồi cướp đi một máy tính xách tay hiệu ASUS, trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh đã lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an xã Thổ Tang và Phòng Kỹ thuật hình sự tập trung lực lượng, khẩn trương truy tìm đối tượng gây án.

Sau hơn 20 giờ tích cực điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Đức (SN 2004, trú tại thôn Lá Sen, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) là thủ phạm gây ra vụ cướp. Cơ quan Công an cũng thu giữ các vật chứng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Hải

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân