Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp tại các xã

Trước khi làm việc với lãnh đạo các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên đoàn công tác kiểm tra việc vận hành và chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nghĩa Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Hiếu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra Bảng công khai các thủ tục hành chính tại xã Nghĩa Lộc; đồng thời yêu cầu các xã niêm yết công khai đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính theo quy định

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với các cán bộ xã Nghĩa Đàn về quá trình thực hiện vận hành chính quyền 02 cấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên đoàn công tác kiểm tra việc vận hành và chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nghĩa Hưng

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã hướng dẫn, thực hiện thủ tục hành chính cho người dân

Quang cảnh buổi làm việc

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn các xã cơ bản đạt kết quả tích cực

Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Đàn Phạm Chí Kiên báo cáo

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã cho biết: Qua 04 tháng chính thức đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, đảm bảo duy trì hoạt động hành chính không bị gián đoạn. Quá trình triển khai thực hiện dù còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã nỗ lực, tích cực, chủ động trong việc triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ với khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó. Các xã đã tập trung triển khai mọi mặt hoạt động, công tác, đã đạt được một số kết quả nổi bật đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chủ động việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn các xã cơ bản đạt kết quả tích cực. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính được giữ vững. Đặc biệt, là công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của các đợt bão, lũ vừa qua tại các địa phương đã được triển khai quyết liệt, kịp thời, hỗ trợ nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, sản xuất.

Bộ máy tổ chức được kiện toàn, hoạt động nền nếp, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành thống nhất của chính quyền và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Cơ cấu tổ chức sau sáp nhập được sắp xếp gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức từng bước được nâng cao.

Công tác hành chính – dịch vụ công được chú trọng cải thiện; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tăng; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng lên.

Các địa phương đã chủ động xây dựng dự toán, bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư thiết yếu và thực hiện cơ chế điều hành ngân sách phù hợp.

Quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường từng bước được củng cố; nhiều vi phạm tồn tại cũ được rà soát, xử lý.

An sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao được duy trì; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền lắng nghe các cán bộ xã trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện TTHC liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống để giải quyết hồ sơ hành chính; một số thủ tục hành chính liên thông nhưng chưa được đồng bộ trên môi trường điện tử

Mặc dù đã cơ bản kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, song tại các xã vẫn còn tình trạng thiếu công chức chuyên môn ở các lĩnh vực đặc thù như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục; cán bộ chuyên môn chưa đồng đều về năng lực. Nguồn kinh phí hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là kinh phí phục vụ công tác chuyên môn, cải cách hành chính, kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Khó khăn trong thực hiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng vi phạm, lấn chiếm đất đai… Cơ sở vật chất các trường học hư hỏng, xuống cấp, không đủ lớp…; thiếu biên chế giáo viên; chưa có kinh phí chi trả lương cho giáo viên dạy hợp đồng, giáo viên dạy 2 buổi/ ngày…

Cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, đường truyền mạng chưa ổn định, gây khó khăn cho việc triển khai dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và chuyển đổi số. Việc phân quyền cho Trung tâm phục vụ hành chính công và công chức được ký một số thủ tục hành chính còn chậm nên để người dân và doanh nghiệp còn phải chờ lâu. Ngoài ra, một số địa phương phản ánh một số khó khăn thuộc lĩnh vực tư pháp, công thương, văn hóa – thể thao – du lịch, y tế,…

Bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động ổn định, thông suốt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tiễn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các xã quan tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ công chức, viên chức. Chủ động điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lại cán bộ công chức giữa các khối đảng, chính quyền,… để đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành để tháo gỡ các khó khăn, giải quyết công việc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để cùng tập trung giải quyết.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; bảo đảm tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, nhất là đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cũng giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản cho các địa phương đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất nêu tại buổi làm việc. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn vướng mắc trong quá trình xử lý, các Sở, ngành kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn