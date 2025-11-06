Đánh bạc triệu đô nhưng than vãn... 'hoàn cảnh khó khăn'

Ông Ngô Ngọc Đức tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Hôm qua (5-11), các bị cáo trong vụ án đánh bạc gần 2.600 tỉ tại King Club (khách sạn Pullman, Hà Nội) được trình bày quan điểm bào chữa, đối đáp với phần luận tội của viện kiểm sát.

Đa phần các "con bạc" nói lời ăn năn, trình bày hoàn cảnh gia đình để xin giảm nhẹ. Có doanh nhân hứa nếu được hưởng án treo "sẽ đi hiến máu suốt đời".

Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình đánh bạc vì có phần "ham chơi"

Trong phần luận tội, viện kiểm sát đã đề nghị mức án một số người đánh bạc triệu đô từ 3 năm đến hơn 5 năm tù. Cơ quan công tố nhận định nhiều bị cáo có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn nhưng lại tham gia đánh bạc tại King Club càng làm tăng tính nghiêm trọng của vụ án. Nhiều người đánh bạc nhiều lần với số tiền từ hàng triệu USD "cho thấy hành vi đánh bạc trở thành thói quen" và cần tuyên bản án nghiêm trị.

Nằm trong danh sách 10 người "xuống tay" triệu đô, ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ) bị cáo buộc chi 4,26 triệu USD đánh bạc (hơn 112 tỉ đồng), lần chơi nhiều nhất là 5,5 tỉ đồng. Ông Đức bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Trước bục khai báo, ông Đức dành phần lớn thời gian bào chữa để trình bày hoàn cảnh gia đình. Ông phân trần vợ vướng lao lý trong vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm. Sau biến cố đó, ông làm đơn xin từ chức, thôi toàn bộ các chức vụ và xin nghỉ công tác. 74 lần đánh bạc của ông Đức đều bị xác định diễn ra sau thời gian này.

Cựu Bí thư do đó phân trần vào King Club đánh bạc ban đầu vì tò mò, "sau đó cũng có một phần ham chơi". Khi làm việc với các cơ quan điều tra, ông nhận ra sai phạm và vô cùng ân hận. Cựu Bí thư Thành ủy gửi lời xin lỗi đến các cơ quan nơi mình từng công tác, đặc biệt là gia đình và họ hàng.

Tiếp tục trình bày, ông Đức phân trần hoàn cảnh gia đình hiện "hết sức khó khăn" khi mẹ già bị bệnh rất nặng, bị đột quỵ não 3 năm nay và bị cáo là người chăm sóc chính. Vợ ông sau khi thi hành bản án 30 tháng tù cũng mới được về nhà dịp đặc xá 2-9.

"Hiện về kinh tế, gia đình bị cáo vẫn cực kỳ khó khăn. Sau khi gia đình bị cáo vướng vào pháp luật, con bị cáo khoảng năm thứ 4 đại học phải bỏ học. Mẹ già thì sức khỏe kém, sinh hoạt của gia đình đều bị đảo lộn" - ông Đức phân trần và xin được xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ như thành tích trong công tác, làm thiện nguyện.

Doanh nhân hứa "hiến máu trọn đời" nếu được hưởng án treo

Giống như ông Đức, nhiều người bị cáo buộc đánh bạc tại King Club cùng trình bày hoàn cảnh gia đình bố mẹ bệnh tật, con nhỏ không có người chăm. Bị cáo Nguyễn Thị Duyên cho biết đang phải chăm mẹ già 72 tuổi cùng 3 con nhỏ. Bản thân bị cáo bị bệnh tâm thần và nhiều bệnh khác như tiền đình, tai biến.

Do đó, nữ bị cáo mong muốn được hưởng khoan hồng để sớm được trở về với gia đình. Duyên bị đề nghị 18 - 24 tháng tù, với cáo buộc đánh bạc 8 lần với tổng số tiền đánh bạc là hơn 13.000 USD.

Một trong số những doanh nhân chi triệu đô đánh bạc là ông Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty CP O2 Việt Nam). Ông Tháp tham gia đánh bạc ngụy trang dưới cái tên "Mr Eric".

Ông nằm trong danh sách 20 người bị cáo buộc chi từ 1 triệu USD đến hơn 16 triệu USD đánh bạc. Vị giám đốc này đã 65 lần chi tổng số tiền 1,2 triệu USD để đánh bạc. Có kết cục giống nhiều doanh nhân khác, ông Tháp ra khỏi "sòng bạc" King Club với số tiền thua 103,7 ngàn USD (khoảng 2,5 tỉ đồng).

Trước bục khai báo, ông Tháp cho biết đã nhiều lần tham gia hoạt động thiện nguyện, thường xuyên đi hiến máu, là người có nhân thân tốt, gia đình có 4 người đi bộ đội. Ông nói những lời ăn năn và "bị cáo thấy xấu hổ với gia đình".

Vị giám đốc này mong được hưởng khoan hồng, cam kết nếu hưởng án treo sẽ chấp hành tốt quy định pháp luật, cứ 3 - 6 tháng sẽ đi hiến máu 250 - 350ml trở lên và thực hiện trong suốt cuộc đời. Trước đó, Hồ Đồng Tháp bị viện kiểm sát đề nghị phạt 3 năm - 3 năm 6 tháng tù.

Theo bản luận tội của viện kiểm sát, trong số 136 người đánh bạc, nhiều người tham gia sát phạt với số tiền từ hàng triệu USD và đánh nhiều lần cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen. Đặc biệt một số bị cáo có nhân thân rất xấu từng bị xử lý về tội đánh bạc nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn vi phạm.

Viện kiểm sát do đó đề nghị phạt 5 người thuộc tội tổ chức đánh bạc với mức án từ 30 tháng án treo đến 5 năm tù giam. Với 136 người bị cáo buộc đánh bạc, mức án nặng nhất được đề nghị là 5 năm 6 tháng, hơn 50 người được đề nghị án treo, nhiều bị cáo được đề nghị phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng.

Nhiều bị cáo coi thường pháp luật nên cần phải xử nghiêm để răn đe Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi phạm tội của những người bị đưa ra xét xử là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội. "Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật nên đã tổ chức và tham gia đánh bạc mặc dù biết rõ hành vi này bị Nhà nước nghiêm cấm", bản luận tội nêu. Theo đại diện viện kiểm sát, Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp, nhưng trò chơi điện tử có thưởng mà người chơi có thể đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất "là một hình thức đánh bạc" bị pháp luật nghiêm cấm đối với người Việt Nam. Bản luận tội được viện kiểm sát công bố nhấn mạnh rằng trong các bị cáo phạm tội đánh bạc, có những người tham gia đánh bạc nhiều lần với số tiền đặc biệt lớn. Người đánh bạc nhiều nhất số tiền lên đến 16,3 triệu USD. "Nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD. Điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài", nữ kiểm sát viên nhấn mạnh khi công bố bản luận tội. Do đó, theo viện kiểm sát, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định với một số bị cáo để cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung. Đặc biệt một số bị cáo có nhân thân rất xấu từng bị xử lý về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong vụ án khác nhưng không lấy đó làm bài học, trong thời gian ngắn lại tiếp tục vi phạm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm để tăng răn đe, bản luận tội nêu.

