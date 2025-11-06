Thủ tướng: Trước 15h chiều 6/11 phải sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 210/CĐ-TTg ngày 6/11/2025 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 và mưa lũ do bão; trong đó yêu cầu tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè; hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15h cùng ngày.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Tổng Giám đốc: Đài Tiếng nói Việ Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo nhân dân; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tình hình phòng chống lũ lụt

Công điện nêu rõ, bão số 13 đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 và vẫn đang di chuyển rất nhanh (tốc độ khoảng 30-35km/giờ) hướng về phía vùng biển ven bờ và đất liền khu vực Trung và Nam Trung bộ nước ta.

Theo dự báo, bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh và mưa lớn rất rộng (từ Quảng Trị đến Khánh Hòa), khi vào gần bờ vẫn duy trì gió bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17, trên đất liền từ trưa nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 14-15,đất liền phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai có thể tới cấp 12-13, giật cấp 15-16, bão gây sóng biển ven bờ cao từ 3-8m, kết hợp nước biển dâng và triều cường lớn, rất nguy hiểm đối với các tàu thuyền trên biển và ở nơi neo đậu, đặc biệt là lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư vùng trũng thấp, các công trình và hoạt động ven biển.

Hoàn lưu bão có thể gây mưa rất lớn tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm, các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Lâm Đồng cũng có mưa to đến rất to, lượng mưa 150-300mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị, nhất là tại những nơi đã bị mưa lớn kéo dài vừa qua.

Tiếp theo các công điện số 208/CĐ-TTg ngày 04/11 /2025 và số 209/CĐ-TTg ngày 05/11/2025, để hạn chế thiệt hại do bão, lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi vừa chịu tác động nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (nơi dự báo bão ảnh hưởngtrực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung cao nhất cho công táclãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc ứng phó với bão và mưa lũ do bão, trong đó: Bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến chủ tàu và thuyền trưởng của các tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền khi đã về bờ và tại nơi neo đậu (đối với các tàu thuyền nhỏ cần chủ động kéo lên bờ để hạn chế thiệt hại, không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú).

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ sáng ngày 6/11 (trong đó đặc biệt lưu ý cần cấm biển sớm đề phòng xảy ra giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ); quyết định việc kiểm soát, hạn chế người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động tối đa có thể các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên…) hỗ trợ nhân dân chằng chống bảo vệ nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo,…); triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời chủ động bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân). Hoàn thành trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15h ngày 6/11.

Chỉ đạo vận hành chủ động hạ thấp mực nước tại các hồ chứa nước để sẵn sàng đón lũ, triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, điều tiết vận hành khoa học,không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ.

Triển khai ngay lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, vật tư, phương tiện, đồng thờiphân công các lãnh đạo trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ứng trực tại các địa bàn trọng điểm để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu dân cư dễ xảy ra chia cắt khi mưa lũ, sạt lở, không được để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm khi bão, lũ, sạt lở gây chia cắt.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo và hỗ trợ địa phương triển khai công tác phòng, chống bão, mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 04/11/2025, trong đó đặc biệt lưu ý triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn dân cư, nhất là học sinh, các đối tượng yếu thế, an toàn cho tàu thuyền trên biển, ven biển và ở nơi neo đậu, an toàn hồ đập (bao gồm cả các hồ do doanh nghiệp, tư nhân quản lý), công trình kết cấu hạ tầng, bảo đảm cung cấp điện, thông tin liên lạc thông suốt, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất kinh doanh.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình để điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão vàmưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo tại Sở Chỉ huy tiền phương để kịp thời chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão và mưa lũ do bão.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Nguồn tin: Báo VOV