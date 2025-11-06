Từ 0h00 ngày 01/01/2026, thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định số lượng, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, giá trị tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Qua đó làm cơ sở để tiếp tục sắp xếp, bố trí, sử dụng, khai thác, xử lý có hiệu quả tài sản công, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công tác báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Theo đó, đối tượng thực hiện kiểm kê gồm: Tài sản công tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (cơ quan, tổ chức, đơn vị) đang quản lý, sử dụng tài sản công. Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Thời điểm kiểm kê bắt đầu từ 0h00 ngày 01/01/2026.

Nội dung thực hiện của Kế hoạch gồm: Thành lập mới Ban Chỉ đạo kiểm kê các cấp để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản. Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê các cấp; đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ. Tập huấn, hướng dẫn thực hiện kiểm kê, báo cáo kết quả kiểm kê. Tổ chức thực hiện kiểm kê, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kiểm kê, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành theo kế hoạch và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện kiểm kê.

Phối hợp thực hiện kiểm kê, rà soát thông tin số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh thành lập mới Ban Chỉ đạo kiểm kê cấp tỉnh do Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban (giao Sở Tài chính làm cơ quan Thường trực) để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các đối tượng kiểm kê là cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Là cơ quan chủ trì, Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này và các nội dung khác liên quan đến tổng kiểm kê; kịp thời xử lý, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm kê.

Các Sở, ban, ngành quản lý ngành, lĩnh vực (Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam) căn cứ các quy định hiện hành và chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường thực hiện kiểm kê, rà soát thông tin số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý.

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể) tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định. Thành lập mới Ban Chỉ đạo kiểm kê để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản. Xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm kê (trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ và thời hạn thực hiện của từng đối tượng kiểm kê, đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và các đơn vị khác có liên quan).

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức đoàn thể,...), doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý về công tác kiểm kê và thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định về chế độ tính khấu hao, hao mòn tài sản cố định.

Thành lập mới Ban Chỉ đạo kiểm kê cấp xã do Lãnh đạo UBND cấp xã làm Trưởng ban (giao Phòng Kinh tế/ Kinh tế - hạ tầng và đô thị làm cơ quan Thường trực) để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức đoàn thể,...), doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện kiểm kê tài sản. Tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý, gồm: Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị, tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật là không gian xây dựng ngầm đô thị (nếu có); tài sản kết cấu hạ tầng: cấp nước sạch nông thôn, thủy lợi, cảng cá; tài sản kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu là đê điều; tài sản kết cấu hạ tầng thương mại là chợ; tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp…

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và đối tượng khác thuộc phạm vi quản lý, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm kê.

Các doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý và đối tượng khác tổ chức, thực hiện kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng đang quản lý do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Đối tượng thực hiện kiểm kê có trách nhiệm thành lập Tổ kiểm kê do Thủ trưởng đối tượng thực hiện kiểm kê quyết định cụ thể căn cứ vào tính chất, đặc điểm, quy mô và thực tế quản lý tài sản. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hồ sơ, thông tin tài sản, việc theo dõi, hạch toán tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định để phục vụ công tác kiểm kê. Thực hiện kiểm kê tài sản thuộc phạm vi kiểm kê do mình đang trực tiếp quản lý/tạm quản lý và chịu trách nhiệm về số liệu kiểm kê.

Các cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đối tượng thực hiện kiểm kê là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới thực hiện kiểm kê. Tổng hợp kết quả kiểm kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới để gửi Sở Tài chính tổng hợp kết quả kiểm kê báo cáo UBND tỉnh theo quy định; hoàn thành trước ngày 20/3/2026.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn