Người đàn ông lao xuống dòng nước xiết, cứu sống người phụ nữ nhảy cầu tự tử

Tới sáng nay (6/11), mọi người vẫn không có thông tin gì về danh tính người đàn ông trên. Những người chứng kiến sự việc vô cùng thán phục hành vi dũng cảm này.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 5/11, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, di chuyển bằng xe máy, tới cầu Tân Lý, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ dừng xe, leo qua lan can rồi nhảy thẳng xuống sông. Những người chứng kiến sự việc lập tức hô hoán nhưng không có cách nào cứu vớt nạn nhân.

Mọi người bất lực nhìn xuống dòng nước dữ, nơi người phụ nữ đang chới với bị nước nhấn chìm, cuốn trôi.

Khoảnh khắc người đàn ông cứu sống người phụ nữ dưới sông, đưa lên xuồng.

Đúng lúc này, xuất hiện người đàn ông dũng cảm, nhảy từ trên cầu xuống, bơi đến vị trí người phụ nữ đang chìm dần, dìu thành công nạn nhân vào hướng bờ sông. Cùng lúc, một chiếc xuồng máy gần đó được người dân lái chạy tới. Người đàn ông đưa nạn nhân lên xuồng, chính anh hô hấp nhân tạo cho người phụ nữ. Khi nạn nhân phục hồi hơi thở, xe cứu thương cũng kịp thời có mặt, chuyển người phụ nữ tới bệnh viện cấp cứu, mọi người đang vây quanh, hỏi thăm sức khỏe, nhân thân của người phụ nữ trên, người đàn ông vừa cứu sống nạn nhân đã lặng lẽ rời đi.

Theo Công an phường La Gi, người phụ nữ được người đàn ông cứu sống là chị T (1990, thường trú tại địa phương).

