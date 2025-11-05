Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành tốt diễn tập chỉ huy – tham mưu, lần 2 năm 2025

Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại diện các cơ quan Quân khu 4.

Tham gia diễn tập có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật; khung diễn tập cơ quan Bộ CHQS tỉnh; Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 – Quỳnh Lưu; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 – Anh Sơn; Trung đoàn 764.

Thực hành nội dung: Phổ biến Mệnh lệnh chuyển trạng thái, Mệnh lệnh động viên, Chỉ thị những việc cần làm ngay trong diễn tập

Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo tiếp tục chuyển và duy trì lực lượng vũ trang tỉnh ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; tham mưu cho địa phương vào trạng thái thời chiến trong diễn tập

Theo đó, cuộc diễn tập với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tham mưu chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh”. Nội dung diễn tập chia làm 3 giai đoạn với các tình huống được kết cấu sát với thực tế chiến đấu và yêu cầu thực tiễn của Quân đội trong tình hình hiện nay. Nhất là việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sáp nhập vào Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các nội dung diễn ra hết sức sôi nổi, gắn nguyên tắc với thực tiễn và phát huy tốt vai trò tham mưu của các cơ quan chuyên môn trong đề xuất phương án tác chiến phù hợp, hiệu quả.

Thực hành nội dung: Thông qua quyết tâm chiến đấu

Trong diễn tập, khung tập đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung các văn kiện tác chiến và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, cuộc diễn tập đã hoàn thành đúng mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu rút kinh nghiệm các nội dung

Quá trình theo dõi, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 đã kịp thời chỉ ra những điểm mạnh, thống nhất ở từng nội dung để khung tập rút kinh nghiệm. Thông qua diễn tập, góp phần rèn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực tham mưu của cơ quan; khả năng hiệp đồng, phối hợp giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm sẵn sàng xử trí có hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: nghean.gov.vn