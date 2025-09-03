Cận cảnh khu chung cư Quang Trung gần 50 tuổi ở Nghệ An

Các tòa nhà khu C, chung cư Quang Trung ở phường Thành Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Phạm Tâm)
Khu chung cư Quang Trung tại phường Thành Vinh (Nghệ An) được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng vào năm 1974, bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 1976.
Khu chung cư bao gồm 22 tòa nhà 5 tầng (chia thành các khu A, B, C và D). Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, các tòa nhà ở đây xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.
Trong khi người dân ở các khu A, B, D được tái định cư. Vẫn còn hơn 1.000 người dân tại hơn 440 căn hộ thuộc khu C2-C6 vẫn đang phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm, "đi không được, ở không xong".
Phía ngoài hành lang, từng mảng vữa lớn trên trần bị bong tróc, trơ ra khung sắt hoen gỉ. Từng có người đi ngoài hành lang bị mảng trần rơi trúng, phải đi cấp cứu.
Căn hộ của ông Trần Xuân Hạ ở tòa C6 rộng vỏn vẹn chưa đầy 40m2. Đến mùa mưa, nước lại dột thẳng xuống khu bếp, buộc vợ chồng ông dùng bạt che chắn tạm bợ.
Nhiều mảng tường bị bong tróc, lộ ra phần gạch xây bên trong.
Cách đây 10 ngày, tại tòa nhà C4, một phần lan can tầng 4 bất ngờ gãy đổ, treo lơ lửng. May mắn không có người bị thương.
Sự cố khiến nhiều hộ dân sinh sống tại đây lo ngại an toàn kết cấu công trình, đe dọa tính mạng cư dân và người qua lại.
Nhiều trụ, dầm bị bong tróc, thấm dột nước vào mùa mưa bão.
Năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung, xây dựng các tòa CT3A, CT3B để người dân các tòa C2-C6 vào ở.
Đến nay, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 vẫn chưa hoàn thành 2 tòa nhà này. Trên công trường, đang thi công 1 tòa đến tầng 12, còn 1 tòa mới làm phần móng.
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn