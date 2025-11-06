Giá xăng quay đầu giảm

Xăng RON 95 được bán với giá 20.410đồng. Ảnh: Việt Linh.

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (6/11).

Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 80 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và giảm 70 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.680 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.410 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước liên tục tăng giảm đan xen trong một tháng trở lại đây. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 25 lần, giảm 21 lần.

Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 120 đồng/lít lên 19.320 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 23 lần và giảm 22 lần.

Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể giảm trở lại trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 1.250-1.600 đồng/lít.

Hiện dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây quỹ này không được sử dụng. Số dư quỹ tính đến hết quý II/2025 là hơn 5.614 tỷ đồng . Trong đó, số dư tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiếm một nửa, ở mức 3.084 tỷ đồng .

Bộ Tài chính đang soạn dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Liên quan việc hoàn thuế đối với xăng sinh học, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng sinh học kê khai, nộp và khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính.

Phần thuế của xăng khoáng dùng làm nguyên liệu chưa khấu trừ hết được bù trừ với thuế của hàng hóa, dịch vụ khác trong kỳ. Nếu sau bù trừ vẫn còn dư, doanh nghiệp được chuyển sang kỳ sau khấu trừ tiếp hoặc hoàn thuế theo quy định.

Tác giả: Minh Khánh

Nguồn tin: znews.vn