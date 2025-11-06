Hai thế hệ cùng leo đỉnh Olympia

Mẹ con chị Nguyễn Thúy Hà và Đỗ Anh Minh, nhà có hai thế hệ cùng thi Olympia - Ảnh: NVCC

Đường lên đỉnh Olympia là một sân chơi không còn mấy xa lạ với các thế hệ học sinh Việt Nam. Đằng sau những trận đấu gay cấn, những cuộc đua trí tuệ đầy cam go thì cũng có những đam mê còn nối tiếp. Đó là câu chuyện đặc biệt của cặp thí sinh cách nhau 25 năm, hai thế hệ cùng chung một mơ ước.

Mẹ truyền cảm hứng cho con thi Đường lên đỉnh Olympia

Chị Nguyễn Thúy Hà (sinh năm 1982, Hà Nội) - thí sinh năm thứ nhất chính là nguồn cảm hứng to lớn cho con trai Đỗ Anh Minh (2008, học sinh Trường tiểu học, THCS, THPT Vinschool) - thí sinh năm thứ 25.

"Được viết tiếp câu chuyện của mẹ, em rất vui", Anh Minh nói. Từ nhỏ Minh đã xem Olympia và biết mẹ từng thi. Biết mẹ học giỏi, cậu học trò càng có động lực cố gắng hơn.

Trong mỗi giờ cơm trưa Chủ nhật, cả nhà cùng quây quần bên nhau và xem Đường lên đỉnh Olympia, đây đã trở thành "tập quán" của gia đình. Các thành viên cùng ngồi trước tivi thi nhau trả lời câu hỏi. Thỉnh thoảng hai mẹ con còn cùng ôn tập, mô phỏng lại cuộc thi, cùng đọc sách và thảo luận kiến thức.

Trở lại đấu trường Olympia, nhìn con trai đứng ngay vị trí mà 25 năm trước mình từng đứng, chị Thúy Hà mang nhiều cảm xúc đan xen: "Một mặt tôi nhớ lại bản thân ngày trước. Một mặt lại xúc động và tự hào bởi vì con đạt được mục tiêu là đứng trên sân khấu Olympia. Vô tình có một sự tiếp nối, một truyền thống giữa hai thế hệ".

Với người mẹ ấy, điều quan trọng nhất không phải là kết quả mà là hành trình con trưởng thành và biết cách đón nhận mọi thử thách. "Tôi mong con học được cách chấp nhận thất bại, biết đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Kết quả chỉ là một phần, điều tôi quan tâm hơn hết là tâm thế của con", chị Hà chia sẻ.

Nhờ đó Anh Minh có tự tin tham gia nhiều cuộc thi, chương trình học thuật để thử thách bản thân trong một hành trình mới. Dù Anh Minh về nhì trong chặng đua leo núi tuần, có hơi tiếc nuối với kết quả sít sao nhưng hai mẹ con vẫn rất vui vì đã nỗ lực hết mình. "Mẹ hồi đó cũng chỉ về nhì thôi", chị cười.

Hành trình tiếp lửa từ cô đến trò

Cô Nguyễn Huỳnh Minh tiếp thêm sức mạnh cho học trò Chử Ngọc Trâm trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia - Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở đó, câu chuyện đầy cảm hứng còn tiếp nối trong cặp cô - trò tại Trường THPT Ngọc Hồi (Hà Nội). Từ người cô từng hồi hộp dưới ánh đèn trường quay 20 năm trước đến người trò hôm nay tiếp bước ước mơ chinh phục vòng nguyệt quế. Cô Nguyễn Huỳnh Minh và học trò Chử Ngọc Trâm là hành trình nối dài của niềm đam mê tri thức.

Khi biết học trò của mình bày tỏ mong muốn đăng ký tham gia Đường lên đỉnh Olympia, cô Huỳnh Minh không giấu được niềm vui. Với cô, đó là dấu hiệu cho thấy học trò đã dám vượt qua giới hạn bản thân để thử sức với một thử thách mới.

Nghe tin cô giáo chủ nhiệm từng là "nhà leo núi", Ngọc Trâm càng thêm quyết tâm.

"Cô Minh là hình mẫu học tập mà em hướng đến. Cô rất uyên bác và khiêm tốn. Dù dạy môn toán nhưng cô không khô khan, cô còn rất tình cảm" - Trâm chia sẻ.

Không chỉ hướng dẫn Trâm trong những buổi ôn luyện, cô Minh còn thường xuyên theo dõi, động viên, chia sẻ kinh nghiệm và khích lệ tinh thần của học trò. "Cô hay trêu em lên truyền hình mà không trả lời được câu toán thì về cô cho ăn đòn", Ngọc Trâm cười.

Với cô Minh, hành trình đồng hành cùng học trò hôm nay gợi lại những ký ức khó quên của chính mình 20 năm trước. Khi cô cũng từng đứng dưới ánh đèn Olympia, hồi hộp và háo hức như Trâm bây giờ. Chỉ khác, nỗi lo lắng của ngày ấy là nỗi lo của một cô học trò sợ làm chưa đủ tốt, còn nỗi lo của hiện tại là của một người dẫn đường, mong học trò mình có thể tự tin thể hiện hết khả năng.

"Hạnh phúc lớn nhất của người giáo viên là được học trò quý mến và coi mình như một nguồn động lực để phấn đấu tốt hơn trong cuộc sống", cô Minh tâm sự. Với cô, được nhìn thấy học trò nuôi dưỡng tình yêu tri thức chính là phần thưởng quý giá nhất sau những năm tháng đứng lớp.

Nhiều cặp thí sinh là anh em, chị em Bên cạnh hai câu chuyện trên, Đường lên đỉnh Olympia còn có nhiều cặp thí sinh là anh chị em cùng tham gia. Ví dụ như anh em Phan Minh Đức (thí sinh năm thứ 10) và Phan Thị Phương Thảo (thí sinh năm thứ 13) hoặc cặp thí sinh Trần Gia Bảo (thí sinh năm thứ 18) và Trần Gia Linh (thí sinh năm thứ 25)...

