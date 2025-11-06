Bộ đội xuất quân từ 3h sáng, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi sẵn sàng

Bộ đội Lữ đoàn 572, Quân khu 5 gia cố các công trình trước giờ bão đổ bộ - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Tại cảng cá Quy Nhơn, trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản về nơi neo đậu an toàn; tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu hoặc quay trở lại khi đã được sơ tán.

Tại một số khu tránh trú bão tập trung trên địa bàn phường Quy Nhơn, Tư lệnh Quân khu 5 cũng yêu cầu các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo các vật dụng sinh hoạt, vệ sinh sạch sẽ, rộng rãi để bà con yên tâm.

Đặc biệt chuẩn bị các suất ăn phù hợp, đầy đủ dinh dưỡng bố trí chu đáo cho người dân trong suốt quá trình tránh trú.

Bộ đội Sư đoàn 2 xuất quân lúc 3h sáng xuống giúp dân ứng phó bão số 13 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ đội Sư đoàn 2 đã lên đường xuống các địa bàn ở Gia Lai ứng phó bão - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều ngày qua các đơn vị Quân khu 5 cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm phương tiện, tàu xuồng, ca nô, xe chuyên dụng ứng trực sẵn sàng mọi phương án ứng phó bão.

Trong hai ngày qua, lực lượng thường trực quân đội đã trực tiếp xuống các khu dân cư, đặc biệt ở Lý Sơn để giúp dân chằng chống nhà cửa, trường học, cắt tỉa, chặt hạ cây cao.

Các đơn vị quân đội đóng chân tại tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thiện phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng cho mọi tình huống khi bão đổ bộ.

Lúc 3h sáng nay (6-11), 350 bộ đội Sư đoàn 2 đã cơ động đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai để tham gia ứng phó bão số 13.

Cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang bị chuyên dụng như xe ô tô, xuồng, máy bơm, nhà bạt dã chiến... được lệnh đến các địa bàn trọng điểm, kịp thời hỗ trợ chính quyền và người dân ứng phó bão.

Phương tiện, trang thiết bị của bộ đội chuẩn bị ứng phó bão số 13 - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Tạm dừng khai thác năm cảng hàng không vì bão Kalmaegi từ chiều 6-11 Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã phát hành NOTAM (Notice to Airmen - Thông báo cho phi công) tạm dừng khai thác tại năm cảng hàng không khu vực miền Trung - Tây Nguyên do ảnh hưởng bão số 13 (Kalmaegi), áp dụng từ chiều 6-11 đến sáng 7-11 tùy diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn bay. Các cảng bị ảnh hưởng gồm: Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát. Khung thời gian cụ thể như sau: Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai, khu vực Bình Định cũ) tạm ngừng từ 16h ngày 6-11 đến 3h ngày 7-11; Chu Lai (Đà Nẵng, khu vực Quảng Nam cũ) từ 20h ngày 6-11 đến 5h ngày 7-11; Tuy Hòa (Phú Yên cũ) từ 15h ngày 6-11 đến 0h ngày 7-11; Pleiku (khu vực Gia Lai cũ) từ 21h ngày 6-11 đến 6h ngày 7-11; Buôn Ma Thuột (khu vực Đắk Lắk cũ) từ 22h ngày 6-11 đến 6h ngày 7-11. Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các cảng và hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay phù hợp, cập nhật liên tục thông tin khí tượng hàng không và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến khai thác, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Tác giả: THÁI BÁ DŨNG - MAI VINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ