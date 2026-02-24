Nghệ An: Doanh nghiệp 'đua nhau' tuyển dụng hàng ngàn lao động

Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh từ đầu năm

Đầu năm mới, tại các khu công nghiệp như: VSIP Nghệ An, Nam Cấm, Bắc Vinh, WHA Industrial Zone, Hoàng Mai, không khí tuyển dụng lao động sôi động. Hàng loạt thông báo tuyển công nhân may, điện tử, lắp ráp linh kiện, chế biến thực phẩm, kỹ thuật cơ khí, kế toán, quản lý chuyền,… được đăng tải liên tục trên các bảng tin, mạng xã hội và sàn giao dịch việc làm. Nhiều công ty đã tổ chức livestream tuyển dụng lao động, giới thiệu các chế độ chính sách, thu nhập và giải đáp các câu hỏi của người lao động

Đại diện một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP Nghệ An cho biết, năm nay doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu ngay từ quý I, do đó cần tuyển bổ sung hàng nghìn lao động để mở thêm chuyền sản xuất.

Công ty Luxshare ICT Nghệ An cần tuyển 60.000 người lao động.



Công ty Luxshare ICT Nghệ An hiện có 30.000 người lao động, trong năm 2026, các nhà máy mới đi vào hoạt động, công ty có nhu cầu tuyển dụng đến 60.000 người lao động. Trong hai ngày đi làm trở lại sau Tết, mỗi ngày công ty đã tiếp nhận khoảng 200 người lao động mới vào làm việc và đang đẩy mạnh tuyển dụng từng ngày

Anh Nguyễn Bá Cường - Bộ phận tuyển dụng DEL Luxshare ICT Nghệ An cho biết, công nhân lao động khi vào làm việc ở công ty có mức lương cơ bản là 5,4 triệu đồng, phụ cấp nhà ở 500 nghìn đồng, phụ cấp thâm niên từ 200 - 600 nghìn đồng, phụ cấp xăng xe 300 nghìn đồng, thưởng chuyên cần 300 nghìn đồng; phụ cấp tiền ăn từ 676 nghìn đồng đến 1,170 triệu đồng, phụ cấp chức vụ lên đến 1 triệu đồng. Thu nhập của người lao động gồm lương, thưởng, phụ cấp, tăng ca, tổng cộng khoảng 10 - 15 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập không giới hạn khi người lao động giới thiệu được thêm người vào làm. Để thu hút người lao động, công ty này đã xây dựng các khu ký túc xá, có phòng ở tiện nghi, điều hoà, nóng lạnh cùng các sân tập thể thao.

Tại Nghệ An có nhiều công ty may mặc, với số lượng lao động hàng chục nghìn người, song, nhu cầu tuyển dụng hằng năm vẫn tăng cả nghìn người. Việc tuyển dụng được triển khai đều đặn các tháng trong năm và thời điểm đầu năm luôn ồ ạt để đáp ứng yêu cầu sản xuất cả năm.

May Minh Anh tại Nghệ An hiện có 4 nhà máy với hơn 10.000 người lao động. Công ty luôn kín đơn hàng và nhu cầu tuyển dụng mỗi năm lại tăng lên. Để giữ chân lao động và tuyển dụng lao động mới, những năm qua, công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách, đa dạng các phúc lợi, nâng cao thu nhập cho người lao động

Công ty CP May Minh Anh Kim Liên đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn người lao động.



Những ngày đầu năm mới, tại riêng nhà máy May Minh Anh Kim Liên (KCN Nam Cấm) đang cần tuyển dụng 250 công nhân may mặc. Quyền lợi và chế độ tuyển dụng công ty đưa ra gồm: thưởng từ 5 - 8 triệu đồng/tháng cho công nhân mới, duy trì trong khoảng thời gian từ 3-6 tháng; hỗ trợ lương sản phẩm 1,6 triệu đồng/tháng; hỗ trợ nhà ở và đi lại 700 nghìn đồng/tháng; thưởng năng suất, lao động giỏi, doanh thu lên tới 34% lương sản phẩm; thưởng xếp loại và hỗ trợ con nhỏ 220 nghìn đồng/tháng; phụ cấp và thưởng thâm niên 500 nghìn đồng/tháng; thưởng ngày công cao 400 nghìn đồng/tháng... mức thu nhập của công ty từ 9 - 15 triệu

Ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, đặc biệt là tại Cửa Lò, các khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi cũng gấp rút tuyển dụng nhân sự chuẩn bị cho mùa cao điểm. Các vị trí lễ tân, buồng phòng, phục vụ, đầu bếp, quản lý được chào mời với mức lương cạnh tranh, thưởng doanh thu và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Theo đánh giá chung của nhiều doanh nghiệp, hiện nay người lao động không chỉ quan tâm đến thu nhập mà còn chú trọng môi trường làm việc, sự ổn định và cơ hội phát triển lâu dài. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư cải thiện nhà xưởng, trang thiết bị hiện đại, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thân thiện, tổ chức hoạt động tập thể, nhằm gắn kết người lao động.

Doanh nghiệp, người lao động đều kỳ vọng

Ghi nhận tại các doanh nghiệp trong những ngày đầu năm, tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc khoảng 95%. Nhiều lao động bày tỏ sự yên tâm khi doanh nghiệp có đơn hàng ổn định và chính sách đãi ngộ tốt hơn.

Anh Nguyễn Xuân Tuấn, công nhân may tại KCN Bắc Vinh cho biết, sau Tết, công ty thông báo tăng lương cơ bản và tăng tiền thưởng chuyên cần nên anh em công nhân phấn khởi vì thu nhập năm nay sẽ cao hơn năm trước. Công nhân có việc làm ổn định, thu nhập khá, được đóng BHXH đầy đủ nên yên tâm gắn bó.

Còn anh Đặng Văn Thắng, công nhân Công ty Luxshare ICT cho rằng, anh quyết định gắn bó lâu dài với công ty vì ngoài thu nhập khoảng 13 triệu đồng/tháng, công ty còn hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề, có cơ hội thăng tiến lên tổ trưởng, quản lý kỹ thuật để thu nhập sau này tốt hơn.

Niềm vui của người lao động ngày đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Công nhân kỳ vọng về một năm mới nhiều khởi sắc.

Việc đồng loạt tuyển dụng quy mô lớn ngay từ đầu năm cho thấy quyết tâm bứt phá của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An trong bối cảnh kinh tế dần phục hồi. Nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các doanh nghiệp đều cho rằng, để đạt được mục tiêu đó, yếu tố then chốt vẫn là nguồn nhân lực. Chính vì vậy, việc “tha thiết” tuyển dụng lao động với thu nhập hấp dẫn và chính sách phúc lợi tốt không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất trước mắt mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ lao động ổn định, tay nghề cao, gắn bó lâu dài.

Với khí thế lao động sản xuất nhộn nhịp từ những ngày đầu năm, năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một năm khởi sắc với doanh nghiệp và người lao động tỉnh Nghệ An.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức Ngày hội việc làm tại các khu công nghiệp, nhằm kết nối cung - cầu lao động. Ngày 28/2, Ngày hội việc làm đợt 1 sẽ được tổ chức tại Khu công nghiệp VSIP, có khoảng 20 doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp VSIP tham gia, tuyển dụng trên 70.000 lao động gồm lao động phổ thông và lao động đã qua đào tạo.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: Báo Công Thương