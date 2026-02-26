8 điều kiêng kỵ trong ngày vía Thần Tài nhiều người vẫn vô tư mắc phải

Ngày mùng 10 tháng Giêng được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài lộc đầu năm. Tuy nhiên, nếu vô tình phạm phải những điều kiêng kỵ trong ngày vía Thần Tài, nhiều người lo ngại có thể ảnh hưởng đến vận may và công việc làm ăn cả năm.

Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài là dịp để bày tỏ lòng thành kính với vị thần cai quản tiền bạc, của cải. Đặc biệt với người kinh doanh, buôn bán, đây được xem là ngày mở đầu cho một năm tài chính hanh thông, khách hàng đông đúc, công việc thuận lợi.

Chính vì vậy, ngoài việc mua vàng lấy may, chuẩn bị lễ vật cúng tươm tất, nhiều gia đình còn chú trọng đến các yếu tố tâm linh, phong thủy. Việc tránh những điều không may trong ngày này được tin rằng sẽ giúp “giữ lộc”, tránh hao tài tốn của.

Ảnh minh họa/ Nguồn: Trí thức trẻ

Để bàn thờ Thần Tài bừa bộn, bụi bẩn

Một trong những điều kiêng kỵ trong ngày vía Thần Tài cần tránh là để bàn thờ Thần Tài - Ông Địa bụi bẩn, thiếu trang nghiêm. Bàn thờ là nơi linh thiêng, tượng trưng cho tài khí trong nhà.

Trước ngày mùng 10 tháng Giêng, gia chủ nên lau dọn sạch sẽ bàn thờ, thay nước, thay hoa mới. Có thể dùng nước lá bưởi hoặc rượu pha gừng để tẩy uế. Tuyệt đối không dùng khăn bẩn hoặc lau qua loa cho có.

Việc giữ không gian thờ cúng gọn gàng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện sự tôn kính, thành tâm của gia chủ.

Nói tục, cãi vã trong ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài là ngày cầu may mắn, vì vậy không khí trong gia đình nên hòa thuận, vui vẻ. Cãi vã, to tiếng hay nói những lời tiêu cực được xem là điều không nên, dễ làm “mất lộc” đầu năm.

Đối với cửa hàng kinh doanh, chủ shop cũng nên giữ thái độ niềm nở, thân thiện với khách hàng. Sự vui vẻ, tích cực trong ngày này được tin rằng sẽ mở ra một năm buôn bán thuận lợi.

Vay mượn tiền bạc

Theo quan niệm dân gian, vay mượn tiền vào ngày vía Thần Tài là điều nên tránh. Nhiều người tin rằng nếu đi vay tiền trong ngày này, cả năm có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính, làm ăn khó khăn.

Tương tự, việc cho vay tiền trong ngày vía Thần Tài cũng khiến một số người e ngại vì sợ “cho đi tài lộc”. Dù đây chỉ là quan niệm truyền thống, nhưng để an tâm về mặt tinh thần, nhiều gia đình vẫn hạn chế giao dịch tiền bạc lớn trong ngày này.

Làm rơi vỡ đồ đạc

Làm rơi vỡ bát đĩa, gương, đồ thủy tinh trong ngày vía Thần Tài được xem là điềm không may. Theo phong thủy, những vật dụng vỡ tượng trưng cho sự chia cắt, hao hụt.

Vì vậy, trong ngày này, gia chủ nên cẩn thận khi sắp xếp lễ vật, bày biện bàn thờ. Nếu chẳng may xảy ra sự cố, không nên quá hoang mang mà cần giữ bình tĩnh, dọn dẹp gọn gàng để tránh ảnh hưởng tâm lý.

Ảnh minh họa/ Nguồn: One Shop

Đặt lễ cúng qua loa, thiếu thành tâm

Một điều kiêng kỵ trong ngày vía Thần Tài cần tránh là chuẩn bị lễ vật sơ sài, mang tính hình thức. Không cần mâm cao cỗ đầy, nhưng những gì dâng cúng nên sạch sẽ, tươi mới.

Hoa héo, trái cây dập nát hay đồ cúng ôi thiu là điều không nên xuất hiện trên bàn thờ. Quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm, chứ không phải giá trị vật chất của mâm lễ.

Mua vàng vượt quá khả năng tài chính

Mua vàng ngày vía Thần Tài là phong tục phổ biến, nhưng không nên vì tâm lý đám đông mà chi tiêu quá khả năng. Vay mượn tiền để mua vàng hoặc dồn hết tiền tiết kiệm chỉ để “lấy may” có thể tạo áp lực tài chính về sau.

Thực tế, mua 0,5 chỉ hoặc 1 chỉ vàng tượng trưng đã đủ ý nghĩa. Tài lộc bền vững phụ thuộc vào cách quản lý tài chính và sự nỗ lực trong công việc, không chỉ nằm ở số lượng vàng mua được.

Dặt bàn thờ sai vị trí

Bàn thờ Thần Tài thường được đặt dưới đất, ở vị trí sát tường, hướng ra cửa chính để đón tài khí. Một trong những điều kiêng kỵ trong ngày vía Thần Tài là đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, nơi ẩm thấp hoặc khu vực ô uế.

Nếu vị trí bàn thờ chưa phù hợp, gia chủ nên điều chỉnh sớm, tránh để đến ngày vía mới sửa chữa vội vàng. Không gian thờ cúng cần thông thoáng, sạch sẽ và đủ ánh sáng.

Khấn xin điều tiêu cực hoặc quá tham vọng

Khi khấn trong ngày vía Thần Tài, gia chủ nên cầu mong những điều tích cực như công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào, gia đình bình an. Không nên khấn xin những điều mang tính cực đoan hoặc quá tham vọng.

Việc giữ suy nghĩ tích cực, mong cầu vừa phải sẽ giúp tâm thế nhẹ nhàng, an nhiên hơn. Tâm an thì vận khí cũng dễ hanh thông.

Những điều kiêng kỵ trong ngày vía Thần Tài phần lớn xuất phát từ quan niệm dân gian, mang tính nhắc nhở con người sống cẩn trọng, giữ hòa khí và biết trân trọng tài sản.

Thực tế, tài lộc không chỉ đến từ nghi lễ mà còn từ sự chăm chỉ, uy tín và cách làm ăn chân chính. Ngày vía Thần Tài vì thế nên được xem là dịp khởi đầu tinh thần cho một năm mới nỗ lực và kỷ luật hơn.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn