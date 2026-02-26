Trả lời tin nhắn vu vơ, cô gái 'chốt' chồng đẹp trai sau 2 tháng

Không có thói quen trả lời tin nhắn người lạ, Hà My "phá lệ" một lần và gặp chồng.

Phạm Nguyệt Hà My (sinh năm 1996) - sống và làm việc tại Hải Phòng - là chủ một tiệm bánh khá nổi tiếng ở địa phương. Công việc kinh doanh bận rộn khiến cô không có thời gian trả lời các tin nhắn làm quen trên mạng xã hội.

My dùng tài khoản cá nhân chủ yếu phục vụ công việc kinh doanh, nhân viên thường xuyên quản lý và lọc tin nhắn. Những lời làm quen cá nhân thường bị ẩn hoặc xóa ngay từ đầu. Vì vậy, trước Trần Thái Hưng (David Tran, sinh năm 1991), My chưa từng trả lời bất kỳ tin nhắn làm quen nào.

Tuy nhiên, ở lần nhắn tin thứ hai, My tình cờ đọc được nội dung anh gửi. “Anh nói chuyện rất lịch sự, cách dùng từ nhẹ nhàng. Ảnh đại diện cũng khá phong độ nên tôi đáp lại một câu cảm ơn. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều”, cô chia sẻ.

Ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ

Sau khoảng một tuần trò chuyện, cả hai quyết định gặp mặt trực tiếp. Hà My vẫn nhớ rõ buổi hẹn đầu tiên, Thái Hưng đứng trước cửa nhà đón cô với nụ cười ấm áp, phong thái tự tin và giọng nói trầm ấm. Ấn tượng ban đầu về anh khá tốt, không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi cách anh giao tiếp tự nhiên, chân thành.

Ngay trong lần đầu gặp, hai người đã trò chuyện rất hợp, có nhiều điểm tương đồng về tư duy, định hướng tương lai và cách nhìn nhận các mối quan hệ. Theo My, có lẽ quãng thời gian dài sống ở nước ngoài giúp Hưng có cách thể hiện tình cảm thẳng thắn, không ngại nói ra suy nghĩ.

“Ngay lần đầu gặp, tôi đã có cảm giác đây có thể là chồng tương lai của mình”, My nói.

Hà My cảm thấy hợp ngay từ lần đầu nói chuyện với Thái Hưng.

Trước khi về Việt Nam, Thái Hưng từng có gần 10 năm sinh sống tại Mỹ. Sau khi trở về nước, anh làm giáo viên tiếng Anh. Sau này khi yêu nhau, anh kể lại ấn tượng với vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, cách nói chuyện tự nhiên và sự hài hước của My.

Từ buổi hẹn hò đầu tiên, Hưng liên tục dành lời khen cho nửa kia và đến nay, thói quen đó vẫn được duy trì mỗi ngày.

"Mỗi sáng, anh thường nói với tôi rằng 'Em là người phụ nữ tuyệt vời và xinh đẹp nhất trong mắt anh', tôi thực sự hạnh phúc", My chia sẻ.

Ra mắt gia đình sau 2 ngày

Chỉ sau 2 ngày kể từ buổi hẹn đầu, Thái Hưng đã đến gặp gia đình Hà My. Một tuần sau, cô ra mắt gia đình anh. Cả hai gia đình đều ủng hộ mối quan hệ này.

Với My, cô tin vào trực giác của bản thân cũng như sự từng trải của cha mẹ. Cô cho rằng thời gian quen nhau dài hay ngắn không phải yếu tố quyết định hạnh phúc.

“Thời gian không quan trọng bằng việc gặp đúng người. Vợ chồng với nhau còn là duyên số. Có những đôi quen lâu vẫn không đi được đến cuối, còn có người đến nhanh nhưng lại gắn bó rất bền”, cô bày tỏ.

Cặp đôi làm đám cưới chỉ sau 2 tháng yêu nhau.

Theo My, cả hai đều là những người trưởng thành, có đủ trải nghiệm để hiểu bản thân muốn gì và cần gì trong một mối quan hệ. Điều họ hướng đến là sự đồng hành lành mạnh, tôn trọng và cùng phát triển.

Đến nay, sau một thời gian về chung một nhà, My cho biết cuộc sống hôn nhân của cô thậm chí còn vui hơn thời điểm hẹn hò. Cô nhận xét chồng là người điềm tĩnh, hiền lành, luôn giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Hai bên gia đình cũng gắn bó hơn. Với My, điều khiến cô trân trọng nhất là cảm giác không còn cô đơn, có người cùng mình chăm sóc bố mẹ hai bên và xây dựng tổ ấm.

“Tôi luôn cảm thấy biết ơn chồng mình. Đây là một mối lương duyên rất kỳ diệu và tôi tin cả hai có thể cùng nhau xây dựng một gia đình trọn vẹn”, My chia sẻ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn