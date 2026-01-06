UBND tỉnh họp về tình hình triển khai thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư một số dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Thái Văn Thành; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang báo cáo tiến độ các dự án

Dự kiến khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ trước ngày 30/4/2026

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025. Tổng chiều dài của tuyến đường là 60km; điểm đầu Km0 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận xã Hưng Nguyên; điểm cuối Km60 tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy; đi qua địa phận 09 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Dự án có quy mô đầu tư 04 làn xe hoàn chỉnh; các cầu trên tuyến quy mô 06 làn xe hoàn chỉnh; các vị trí đào sâu, đắp cao quy mô nền đường 06 làn xe hoàn chỉnh; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện trong phạm vi 06 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 23.940,34 tỷ đồng. Dự kiến dự án thực hiện trong giai đoạn năm 2025 - 2029.

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên Nguyễn Trường Giang báo cáo tiến độ triển khai dự án trên địa bàn xã

Dự án được phân chia 10 dự án thành phần như sau: Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Dự án thành phần 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm, Kim Bảng.

Về tiến độ thực hiện, Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Sở Xây dựng đang triển khai các bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời đang thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, tư vấn điều tra đánh gia hiện trạng rừng để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến khởi công dự án trước ngày 30/4/2026.

Đối với 09 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hiện Đảng uỷ, UBND các xã có dự án đi qua đã thành lập Ban chỉ đạo GPMB và Hội đồng GPMB dự án; dự kiến, phê duyệt xong trước ngày 03/02/2026; công tác trích lục, trích đo xong trước ngày 07/3/2026; dự kiến bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp, đất rừng xong trước ngày 30/4/2026…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ với khó khăn của các địa phương khi vận hành chính quyền địa phương 02 cấp; đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của các địa phương trong việc hoàn thành công tác GPMB. Nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm của quốc gia, vì vậy các cấp, các ngành phải tập trung dồn sức, dồn lực để triển khai thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án vào dịp 30/4/2026. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện công tác GPMB là rất quan trọng, vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự động thuận trong Nhân dân.

Giao Sở Xây dựng sớm bàn giao hướng tuyến cho chính quyền địa phương để tiến hành cắm mốc. Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ trong việc đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng các khu tái định cư và triển khai dự án; hỗ trợ trong việc thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh sẽ phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác GPMB dự án tại các địa phương. Đồng thời yêu cầu các ngành và địa phương hoàn thành công tác GPMB đối với đất nông nghiệp trước ngày 30/4/2026; hoàn thành kiểm đếm và áp giá chi trả tiền bồi thường GPMB đối với đất ở trước ngày 30/4/2026.

Hoàn thành GPMB Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn trước ngày 15/1/2026

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được Bộ Giao thông vận tải (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1569/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2022; phê duyệt Dự án tại Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2023, với tổng chiều dài tuyến khoảng 10,69 Km. Tuyến đường có điểm đầu Km21+642,44 (gần mố M1 cầu Mượu), thuộc địa phận xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Kim Liên); Điểm cuối Km32+334,53 (gần mố M2 cầu Thiên Đường), thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Vạn An).

Dự án khởi công vào tháng 3/2025, Bộ Xây dựng đã cho phép gia hạn tiến độ đến tháng 10/2026.

Đối với công tác bồi thường GPMB các hộ dân, đến nay địa phương đã tổ chức bàn giao mặt bằng được 9,59/10,69Km, đạt 89,7% (tuy nhiên vẫn còn vướng hạ tầng kỹ thuật như đường điện trung hạ thế, đường nước, cáp của VNPT…); Còn lại 1,1km/10,69Km, chiếm 10,3%.

Hiện nay khối lượng còn lại phải GPMB đang còn nhiều (138 hộ dân), trong đó có một số hộ dân chưa thống nhất với phương án GPMB thì cần phải tuyên truyền, vận động (theo yêu cầu tiến độ là phải hoàn thành trước ngày 15/01/2026).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu

Nhấn mạnh, đây là trục đường có ý nghĩa quan trọng, vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các xã phải hoàn thành công tác GPMB trước ngày 15/01/2026. Ban Quản lý dự án 85 bố trí kịp thời nguồn vốn để thực hiện công tác GPMB; cố gắng hoàn thành cơ bản tuyến đường để phục vụ nhu cầu của người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các Sở, ngành phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác GPMB trước ngày 15/01/2026 theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết này. Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 3995-QĐ/TU ngày 30/6/2025. Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 85,5 km, đi qua 18 xã, phường: Hoàng Mai, Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch GPMB dự án và thống nhất giao cấp xã làm chủ đầu tư, quy trình thực hiện tái định cư. 18/18 phường, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo GPMB dự án; thành lập Hội đồng GPMB dự án.

Hiện nay Ban QLDA Đường sắt đang chấm thầu lựa chọn Tư vấn hỗ trợ chuẩn bị Dự án, sau đó Ban Quản lý dự án Đường sắt sẽ triển khai lập nhiệm vụ và dự toán, lập hồ sơ mời thầu để lựa chọn Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và triển khai các công việc tiếp theo. Đến nay, Dự án vẫn chưa xác định được hướng tuyến chính thức, Chủ đầu tư chưa thực hiện việc cắm cọc GPMB nên các địa phương chưa thể tiến hành kiểm đếm tài sản và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các địa phương mới chỉ đang tập trung vào việc triển khai các thủ tục liên quan đến việc xây dựng các khu tái định cư để phục vụ công tác GPMB cho dự án.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phường, xã thống nhất, cam kết đến 30/6/2026 sẽ hoàn thành xong hạ tầng 41 khu tái định cư.

Về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí để các địa phương triển khai. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương tập trung bám sát địa phương để hỗ trợ về công tác quy hoạch, chuyển đổi đất, di dời hạ tầng điện

Hoàn thành công tác GPMB Dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh xong trước ngày 30/4/2026

Dự án Kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh với quy mô đầu tư kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600m và xây dựng các đường lăn chờ; có tổng mức đầu tư 545,055 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); dự kiến hoàn thành dự án trong tháng 6/2026.

Hiện nay, ACV đã thi công ép cọc nhồi đất và xử lý nền đất yếu phần 7,54 ha đất trống trong bờ rào cảng hàng không (70% khối lượng cần ép cọc); đã tổ chức cắm cọc theo hồ sơ thiết kế dự án và bàn giao cho xã Nghi Lộc, phường Vinh Hưng, Vinh Phú ngày 22/12/2025.

Về dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương rà soát và thực hiện cắm mốc đối với diện tích liên quan đến đất quốc phòng và địa phương. Giao các địa phương hoàn thành công tác GPMB trước ngày 30/4/2026.

