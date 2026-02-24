Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02/2026

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh Nguyễn Duy Sơn báo cáo các nội dung phiên họp

Trong tháng 2, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 36 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa XVIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và thông qua các Nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo thẩm quyền. Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh theo dõi việc thực hiện các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh; các kết luận sau giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh; xây dựng Chương trình công tác, giám sát và điều hòa các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề năm 2026 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Trong tháng 2, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tiếp nhận 12 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và đôn đốc UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh. Tổ chức các hoạt động đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham dự phiên họp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Vĩnh Trường báo cáo về việc đề xuất Danh mục xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu trong tháng 03/2026, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo thẩm quyền. Cùng với đó, tham gia các Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh tại các địa phương. Tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử và thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định sau bầu cử.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các Ban HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi việc thực hiện các kết luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh; kết luận giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; rà soát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến, nhất là những đơn thư đến nay chưa nhận được văn bản trả lời về việc giải quyết hoặc tuy đã nhận được văn bản nhưng vụ việc chưa giải quyết xong.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các Ban HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tập trung triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn