Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật về cải cách hành chính trong năm 2025

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, công tác CCHC năm 2025 của Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hướng tới xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt thích ứng với mô hình mới

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và linh hoạt điều chỉnh theo tình hình mới. Trên cơ sở Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, Nghệ An đã hợp nhất các Ban Chỉ đạo liên quan để thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về “phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, CCHC và Đề án 06”. Sự hợp nhất này cho thấy quyết tâm đồng bộ hóa các lĩnh vực đột phá của tỉnh.

UBND tỉnh đã kịp thời ban hành và điều chỉnh Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2025 để phù hợp với việc vận hành chính quyền hai cấp. Kế hoạch đã xác định rõ 8 mục tiêu, 33 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó 29/33 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 87,9% và dự kiến hoàn thành 100% nhiệm vụ vào cuối năm 2025. Việc triển khai được thực hiện thống nhất theo phương châm "5 rõ": Rõ nội dung công việc, rõ bộ phận tham mưu, rõ cá nhân lãnh đạo chỉ đạo, rõ thời gian hoàn thành, rõ sản phẩm công việc.

Đặc biệt, nhằm giải quyết các điểm nghẽn và nút thắt trong vận hành mô hình tổ chức chính quyền mới, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập các Tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Công tác tiếp công dân được duy trì định kỳ vào ngày 5 và ngày 15 hàng tháng do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp tiếp dân, từ đó kịp thời nắm bắt và chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở.

Công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường để chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. 06 tháng đầu năm 2025, Đoàn kiểm tra cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 02 Sở, 07 UBND cấp huyện và 14 cấp xã. Từ 01/7/2025 đến nay, Đoàn đã kiểm tra thêm 31 cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi vận hành chính quyền 02 cấp. Ghi nhận những nỗ lực, tại hội nghị sơ kết toàn tỉnh tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong CCHC ở các cấp.

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được xác định là khâu trọng tâm, đột phá với tiêu chí "3 tăng, 2 giảm, 2 không" nhằm tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội .

100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đã được công bố, tích hợp, công khai và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, đảm bảo đánh giá chất lượng phục vụ theo thời gian thực. Phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt, giúp cắt giảm thời gian thực hiện trung bình 35% và chi phí 17%.

Tính đến ngày 31/10/2025, toàn tỉnh đã công bố 2.267 TTHC (1.854 cấp tỉnh và 413 cấp xã). Hệ thống đã thiết lập quy trình điện tử và cấu hình dịch vụ công cho 100% TTHC, trong đó có 934 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.635 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 70,32% và tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 83,26%.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được tổ chức lại theo quy định mới, từ ngày 01/7/2025, các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được thành lập và đi vào hoạt động, đảm bảo việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân không bị gián đoạn. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo minh bạch, rõ ràng, đúng hẹn, bước đầu được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Danh mục 1.630 TTHC (đạt 72,1%) thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Hoàn thiện thể chế và tinh gọn bộ máy, nâng cao đạo đức công vụ

Công tác cải cách thể chế đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tương đối đồng bộ. Trong năm 2025, cấp tỉnh đã ban hành 105 văn bản QPPL, cấp cơ sở ban hành 154 văn bản QPPL. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản QPPL được quan tâm, với 134 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 85 văn bản hết hiệu lực một phần đã được công bố.

Về cải cách tổ chức bộ máy, Nghệ An đã hoàn thành tất cả các nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn theo đúng định hướng của Trung ương và Tỉnh ủy. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành từ ngày 01/7/2025. Tỉnh cũng đã chủ động thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, với số tiền dự toán chi cho các chế độ chính sách lên đến hơn 412 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đồng thời cương quyết phê bình người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng công chức, viên chức chậm việc, quên việc, vi phạm đạo đức công vụ.

Nâng cao sự hài lòng của người dân

Trong năm 2026, tỉnh Nghệ An xác định tiếp tục triển khai quyết liệt CCHC gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Các giải pháp chủ yếu bao gồm: Đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, cấp xã gắn với đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (PAR INDEX, SIPAS, PAPI) để đảm bảo chính xác, khách quan, minh bạch, kịp thời.

