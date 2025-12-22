Phát hiện thi thể nữ có 6 ngón tay, sơn màu đỏ trên sông Sài Gòn

Ngày 22-12, Công an TPHCM đang xử lý vụ thi thể một phụ nữ chết chưa rõ nguyên nhân ở bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Bàn tay thi thể có 6 ngón, sơn màu đỏ.

Trước đó, chiều 20-12, người dân đi ra bờ sông trên đường Nguyễn Thiện Thành, phường An Khánh (gần nóc hầm Thủ Thiêm) thì phát hiện thi thể nữ trôi sông. Vụ việc được trình báo Công an địa phương.

Công an phường An Khánh phối hợp Công an TPHCM sau đó đến phong toả, khám nghiệm tử thi.

Qua đó xác định người này không có giấy tờ tùy thân, là nữ, khoảng từ 40-50 tuổi, mặc đồ bộ màu xanh dương, in họa tiết màu đỏ hình bông hoa, mặc áo khoác ngoài màu đỏ.

Đáng chú ý, bàn tay phải có 6 ngón (tại bàn tay phải vị trí ngón cái bị dị tật thành 2 ngón), những ngón tay và ngón chân đều sơn màu đỏ.

Công an TPHCM thông báo ai là người nhà nạn nhân liên hệ điều tra viên Lý Hải Dương (số điện thoại 0909507658) hoặc đến số 9 đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú để thông tin.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động