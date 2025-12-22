Apple muốn 'hồi sinh' chiếc iPhone siêu mỏng

Thế hệ tiếp theo của iPhone Air sẽ có nâng cấp đáng giá. Ảnh: The Verge.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, iPhone Air - chiếc iPhone siêu mỏng trở thành một trong những mẫu điện thoại có doanh số thất vọng nhất.

Trang tin The Information cho biết doanh số của iPhone Air không đạt kỳ vọng từ khi lên kệ. Các đối tác chính của Táo khuyết được cho đã tháo dỡ hầu hết dây chuyền sản xuất, chỉ chừa lại “khoảng 1,5 dây chuyền hoạt động”.

Bất chấp màn ra mắt đáng thất vọng của iPhone Air phiên bản đầu tiên, thế hệ thứ hai của dòng điện thoại siêu mỏng này vẫn sẽ được ra mắt trong năm 2027 với kỳ vọng lớn.

Cụ thể, theo The Information, Apple sẽ tái thiết kế hoàn toàn dòng máy này. Để iPhone Air 2 trở nên hấp dẫn hơn, có 2 thay đổi cốt lõi đang được cân nhắc.

Đầu tiên, thiết bị có thể được bổ sung camera thứ hai ở mặt lưng. Đây là nâng cấp quan trọng, vì iPhone Air gây tranh cãi khi máy chỉ có một camera sau, thiếu ống kính góc siêu rộng hay telephoto.

Để so sánh, iPhone 17 rẻ hơn 200 USD nhưng vẫn trang bị 2 camera sau, dung lượng pin lớn hơn và 2 loa ngoài.

Giá bán cũng là trở ngại của iPhone Air. Mức khởi điểm 1.000 USD bị đánh giá quá cao so với giá trị thực sự. Thiết bị chỉ rẻ hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro, model cao cấp với 3 camera sau và thời lượng pin tốt hơn. Do đó, Táo khuyết dự kiến sẽ giảm giá cho iPhone Air 2.

iPhone Air là smartphone mỏng nhất của Apple. Dù vậy theo khảo sát được WSJ trích dẫn, chỉ 1/10 người mua các mẫu iPhone 2025 chọn Air trong những tuần đầu lên kệ.

Trên Internet, nhiều người phàn nàn về camera, chất lượng âm thanh, pin và giá bán của iPhone Air. Theo website Apple, iPhone Air luôn có sẵn khi đặt hàng, trong khi những model khác thuộc dòng iPhone 17 đều phải chờ tối đa 3 tuần.

Nhà phê bình công nghệ Mark Gurman của Bloomberg thậm chí còn khuyên rằng không nên mua sản phẩm này vì mức giá hơn 1.000 USD không tương xứng với cấu hình mang lại. Các ý kiến trên mạng xã hội cũng khá gay gắt, đến từ trải nghiệm thực tế đối với thiết bị.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn