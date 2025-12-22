Xe khách tông xe tải, người dân cạy ca-bin cứu người

Sáng 22-12, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 2 vợ chồng bị thương nặng.

Người dân cạy ca-bin đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 5 giờ cùng ngày, trên Tỉnh lộ 1 (đoạn qua xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, ông Hoàng Ngọc Sơn (35 tuổi, ngụ xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách lưu thông trên Tỉnh lộ 1, theo hướng xã Ea Súp - xã Buôn Đôn.

Khi đến đoạn đường trên, xe khách đã tông vào xe tải do ông Nguyễn Minh Nhật (51 tuổi, ngụ phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe tải bẹp dúm, lật nghiêng trên đường; ông Nhật cùng vợ bị thương, mắc kẹt trong ca-bin.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã cạy ca-bin, đưa vợ chồng ông Nhật đi cấp cứu.

Riêng tài xế và hành khách trên xe khách may mắn không bị thương tích.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động