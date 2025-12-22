Hai xe máy đối đầu, 2 người tử vong tại chỗ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, khuya 21/12, trên tuyến đường thuộc khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy biển số 86K1-9702 do anh Đ.L.Q.K (SN 2004) điều khiển đã tông với xe máy biển số 86F6-4316 do T.N.H (SN 1990) điều khiển, hậu quả hai người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, anh H nhà gần hiện trường, trước thời điểm gặp nạn, người này vừa đi mua đồ và đang trên đường trở về nhà thì xảy ra vụ va chạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

