3 học sinh xuống ao tắm, 1 em tử vong

Khi các em đang chới với giữa hồ nước sâu, một người đàn ông sinh sống gần đó phát hiện, lao xuống cứu vớt được hai em. Riêng em P.V.Q. (SN 2017, ngụ xã Hòa Ninh, tạm trú phường B’Lao) bị chìm, tử vong.

Thời điểm người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ.



Theo lãnh đạo UBND phường B’Lao, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đều là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Lộc Sơn.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình an táng nạn nhân.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn