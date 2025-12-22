AFF báo tin không vui cho bóng đá Việt Nam

AFF mới đây đã lên kế hoạch tổ chức các giải bóng đá cấp khu vực Đông Nam Á dành cho các ĐTQG trong năm 2026. Theo đó, sẽ có tổng cộng 9 giải đấu bóng đá cấp ĐTQG của khu vực Đông Nam Á được tổ chức trong năm tới.

Chi tiết các giải đấu khu vực Đông Nam Á năm 2026.

Đáng chú ý, trong 9 giải đấu mà AFF dự định tổ chức trong năm 2026, sẽ không có giải nào Việt Nam được chọn làm chủ nhà. Ngoại trừ ASEAN Cup diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách khi nước nào cũng được đăng cai một vài trận đấu, người hâm mộ nước nhà sẽ không có cơ hội được cổ vũ các cầu thủ Việt Nam thi đấu trên sân nhà trong năm tới ở các giải đấu của AFF.

Cụ thể, giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Thái Lan. Các giải Futsal U16 và Futsal U19 dành cho nữ cũng được Thái Lan đăng cai. Ngoài ra, giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2026 cũng diễn ra tại Thái Lan.

Indonesia đăng cai hai giải U17 và U19 Đông Nam Á dành cho các cầu thủ nam trong khi giải đấu còn lại là AFF Women's Cup (giải đầu dành cho các đội tuyển nữ có thứ hạng thấp trong khu vực) sẽ diễn ra ở Malaysia.

Dù không có cơ hội đăng cai các giải khu vực Đông Nam Á nhưng bóng đá Việt Nam vẫn còn cơ hội đăng cai các giải của AFC trong năm tới như vòng loại U20 châu Á 2027, vòng loại giải bãi biển châu Á 2026, vòng loại U17 châu Á 2027.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn