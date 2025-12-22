Nam diễn viên đóng nhiều phim top 1 phòng vé nhất Việt Nam: Tài năng chạm đỉnh Vbiz, 100 triệu dân không tìm nổi người thứ 2

Như một “thông lệ bất thành văn” của điện ảnh Việt, cứ mỗi dịp nghỉ lễ 30/4, khán giả lại chờ đợi cái tên Lý Hải cùng phần phim Lật Mặt mới. Suốt nhiều năm qua, chuỗi phim này gần như trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của phòng vé Việt, liên tục xác lập những kỷ lục doanh thu và nhiều lần cán mốc top 1 phòng vé. Đáng nói hơn, Lý Hải cũng là nam diễn viên Việt duy nhất vừa đóng chính, vừa làm đạo diễn, vừa sản xuất nhiều bộ phim đạt vị trí số 1 doanh thu như vậy.

Bắt đầu từ Lật Mặt phần đầu tiên ra mắt năm 2015, Lý Hải khi ấy vẫn còn là một cái tên “tay ngang” trong lĩnh vực điện ảnh. Không kinh phí mạnh, không dàn sao phòng vé, Lật Mặt được thực hiện bằng sự liều lĩnh và niềm tin của một nghệ sĩ đã quá quen thuộc với sân khấu ca nhạc. Lý Hải trực tiếp đảm nhận vai chính, đồng thời đứng sau máy quay, vừa học vừa làm, vừa rút kinh nghiệm từ chính những hạn chế của bản thân. Ít ai ngờ rằng, bộ phim nhỏ bé ngày ấy lại mở ra một thương hiệu điện ảnh kéo dài suốt gần một thập kỷ.

Từ Lật Mặt 2: Phim Trường, Lật Mặt 3: Ba Chàng Khuyết, Lật Mặt 4: Nhà Có Khách cho đến Lật Mặt 5: 48H, Lý Hải tiếp tục duy trì vai trò trung tâm của câu chuyện. Ở mỗi phần phim, nhân vật do anh thể hiện đều có sự thay đổi rõ rệt: khi là người đàn ông bình dân, khi là người cha, người chồng, khi lại bị đẩy vào những tình huống sinh tử, rượt đuổi, cháy nổ nghẹt thở. Diễn xuất của Lý Hải không phô trương kỹ thuật nhưng dễ tạo sự đồng cảm, đặc biệt với khán giả đại chúng.

Bước sang Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, Lật Mặt 7: Một Điều Ước và mới nhất là Lật Mặt 8, Lý Hải gần như hoàn thiện công thức “ăn chắc mặc bền” của mình. Anh tiếp tục đóng chính, đồng thời lùi dần khỏi hình ảnh hành động thuần túy để chuyển sang những vai trò nặng về cảm xúc, gia đình và số phận con người. Việc một diễn viên duy trì vai chính xuyên suốt 8 phần phim liên tiếp, trong khi mỗi phần đều đạt doanh thu cao, thậm chí dẫn đầu phòng vé, là điều gần như chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Không chỉ là gương mặt quen thuộc trước ống kính, Lý Hải còn được giới trong nghề gọi bằng cái tên “đạo diễn nghìn tỷ”. Tính đến Lật Mặt 8, chuỗi phim do Lý Hải đóng chính và đạo diễn đã thu về khoảng 1.433 tỷ đồng, trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh Việt có tổng doanh thu cao nhất mọi thời đại. Điều đặc biệt là Lý Hải không chạy theo xu hướng casting sao hạng A, mà ưu tiên diễn viên phù hợp vai, đầu tư mạnh vào bối cảnh thật, hành động thật và những câu chuyện gần gũi với đời sống người Việt.

Khác với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của những “ông trùm phòng vé”, đời sống cá nhân của Lý Hải lại khá kín tiếng. Anh có cuộc hôn nhân bền chặt với Minh Hà – người vừa là vợ, vừa là cộng sự thân cận trong toàn bộ quá trình sản xuất Lật Mặt. Cả hai được xem là cặp đôi quyền lực nhưng giản dị bậc nhất showbiz Việt, hiếm scandal, hiếm phát ngôn gây sốc, chỉ âm thầm làm nghề và đều đặn mang phim ra rạp mỗi năm.

Sau gần 10 năm gắn bó với thương hiệu Lật Mặt, Lý Hải không chỉ ghi dấu ấn với tư cách một đạo diễn mát tay, mà còn trở thành nam diễn viên duy nhất của điện ảnh Việt sở hữu chuỗi vai chính gắn liền với nhiều phim top 1 phòng vé nhất. Từ một ca sĩ chuyển hướng làm phim, anh đã xây dựng được đế chế điện ảnh của riêng mình mà khó có thể tìm thấy bản sao thứ 2 - còn Lật Mặt thì vẫn luôn là cái tên khiến phòng vé mỗi dịp 30/4 phải dè chừng.

Tác giả: Bạch Khởi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn