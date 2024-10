Công an Nghệ An đạt nhiều giải cao tại Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI, khu vực IV

Toàn cảnh lễ trao giải

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ VI có sự góp mặt của hơn 4.000 vận động viên đến từ 20 đơn vị Công an các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Trường Đại học An ninh nhân dân, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 cùng các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an.

Tại Hội thi, các vận động viên tham gia tranh tài nhiều nội dung như: Thi lý thuyết, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND và võ thuật, thi bắn súng, thi vượt vật cản.

Đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An tham gia đầy đủ các nội dung thi đấu do ban tổ chức quy định.

Nhờ quá trình luyện tập nghiêm túc, tích cực cùng tinh thần thi đấu quyết tâm cao, chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, nội quy thao trường…, đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhì toàn đoàn. Trong đó có các giải cá nhân, tập thể như sau: Với phần thi môn Điều lệnh CAND, đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhì nội dung Duyệt đội ngũ, giải Nhì nội dung Điều lệnh đội ngũ, giải Nhì nội dung Nghi lễ CAND. Với phần thi môn Võ thuật, đội tuyển Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhì các nội dung: chiến thuật, đồng diễn và phân thế bài 44 động tác, tình huống ứng dụng. Với phần thi môn bắn súng quân dụng, về giải cá nhân bắn súng đối với lãnh đạo Công an cấp tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh xuất sắc giành giải Nhất nội dung bài bắn chậm; đồng chí Trần Anh Tài đạt giải Ba nội dung bắn súng tiểu liên AK. Đồng chí Thượng tá Đặng Ngọc Trung - Phó Trưởng Công an huyện Tân Kỳ và đồng chí Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đạt giải Nhì nội dung chỉ huy khối đội tuyển.

Hội thi là dịp để Công an các đơn vị, địa phương gặp gỡ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quân sự, võ thuật, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

