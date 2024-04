Nghệ An: Cụ thể hoá chủ trương luân chuyển cán bộ, bí thư cấp ủy không là người địa phương

Nghệ An tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các sở, ngành, địa phương. Ảnh minh hoạ: Xuân Thống

Tại Kế hoạch 235-KH/TU của Tỉnh uỷ Nghệ An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông ký về kế hoạch luân chuyển cán bộ giai đoạn 2024 - 2025 trên đại bàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường để rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh và huyện, thành phố, thị xã, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị.

Kết hợp luân chuyển với điều động, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, nhất là bí thư cấp ủy không là người địa phương và cán bộ cấp trưởng không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch này, phạm vi luân chuyển gồm cán bộ từ cấp tỉnh về cấp huyện và ngược lại; từ huyện này sang huyện khác; giữa các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước có cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Đối tượng và chức danh luân chuyển gồm: Luân chuyển từ tỉnh về huyện, luân chuyển từ huyện về tỉnh, luân chuyển ngang giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị và luân chuyển các trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Vị trí luân chuyển, theo Tỉnh uỷ Nghệ An, trong giai đoạn 2024 - 2025, dự kiến có 47 vị trí đủ điều kiện có thể luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch. Trong đó, đối với chức danh bí thư cấp uỷ cấp huyện dự kiến có 11 vị trí; đối với chức danh phó bí thư thường trực cấp uỷ cấp huyện dự kiến có 5 vị trí; đối với chức danh phó bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện có 9 vị trí.

Đối với chức danh giám đốc sở, cấp trưởng ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh dự kiến có 5 vị trí; đối với chức danh phó trưởng các ban của Tỉnh uỷ có 9 vị trí; đối với chức danh phó giám đốc sở, cấp trưởng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh có 8 vị trí.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ thi công một số công trình, dự án trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: NLO

Thông tin của Tỉnh uỷ Nghệ An cho biết, tính đến 28/3/2024, Nghệ An có 26 đồng chí đang được luân chuyển, điều động từ tỉnh về huyện để giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện. Trong đó, có 11 cán bộ đủ thời gian luân chuyển, điều động từ 36 tháng trở lên có thể xem xét, bố trí giữ các chức vụ cấp trưởng, cấp phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Việc bố trí cán bộ sau luân chuyển được xem xét, thực hiện theo quy định đó là: Đối với các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm có thế xem xét, phân công, bố trí chức vụ tương đương hoặc cao hơn chức vụ trước khi đi luân chuyển.

Đối với các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ có thể xem xét, phân công, bố trí chức vụ tương đương hoặc thấp hơn chức vụ trước khi đi luân chuyển.

Nguyên tắc luân chuyển được Tỉnh uỷ Nghệ An quy định, đó là công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và theo phân cấp quản lý cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ...

Ngoài quy trình thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về luân chuyển cán bộ, tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện kế hoạch này từ tháng 4/2024.

Tác giả: Xuân Thống

Nguồn tin: thanhtra.com.vn