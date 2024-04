Nghệ An chuẩn bị tiếp nhận và khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

Sự kiện này nằm trong chương trình hợp tác hữu nghị, thỏa thuận giữa hai tỉnh: U-li-a-nốp (Liên Bang Nga) và Nghệ An (Việt Nam), và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, tỉnh U-li-a-nốp sẽ đúc tượng V.I.Lê-nin tại Liên bang Nga và vận chuyển sang lắp đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tượng V.I.Lê-nin có trọng lượng 4,5 tấn, chiều cao 3,6m, chất liệu bằng đồng nguyên chất.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Phạm Ngọc Cảnh cho biết, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh U-li-a-nốp (Liên bang Nga) thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác từ năm 2007. Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tượng V.I. Lê-nin cho tỉnh Nghệ An nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Khuôn viên và bệ đặt tượng tại V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh, với diện tích 1.036,5m2. Vị trí khuôn viên nằm ở trung tâm, chỗ giao nhau giữa Đại lộ V.I.Lê-nin với đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh.

Thời gian qua, 2 tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác như trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, giáo dục… Nổi bật, chính quyền và nhân dân tỉnh U-li-a-nốp đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố U-li-a-nốp, tỉnh U-li-a-nốp vào tháng 6/2017. Công trình có ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện tình cảm của nhân dân tỉnh Nghệ An, tỉnh U-li-a-nốp và bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại tỉnh U-li-a-nốp đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính quyền thành phố U-li-a-nốp đã đổi tên Trường THPT 76 thành trường THPT Hồ Chí Minh vào ngày 05/6/2017. Trường THPT Hồ Chí Minh hiện có 1.230 học sinh, tại ngôi trường này có một phòng lưu niệm trưng bày, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Trường THPT Hồ Chí Minh, thành phố U-li-a-nốp và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu của tỉnh Nghệ An.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh U-li-a-nốp (Liên bang Nga) có bệ cao 3m, tượng cao 5m, bằng đồng nguyên chất, được lấy từ nguyên mẫu ở Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An.

Hội người Việt Nam đoàn kết tại tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga được thành lập năm 2004. Sau gần 20 năm hoạt động, Hội đã được chính quyền tỉnh U-li-a-nốp kết nạp làm thành viên Hội đồng các dân tộc của tỉnh U-li-a-nốp và tham gia các hoạt động trao đổi giao lưu với các hội thành viên. Hiện nay, Hội có hơn 200 hội viên và đã có nhiều hoạt động từ thiện ở Việt Nam và Liên bang Nga, như ủng hộ quỹ biển đảo quê hương, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, hỗ trợ và giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn pháp luật cho hội viên, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV