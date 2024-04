Chân dung Hainan Drinda - công ty Trung Quốc muốn rót 450 triệu USD vào Nghệ An làm pin năng lượng mặt trời

Hainan Drinda New Energy là doanh nghiệp của Trung Quốc thành lập từ năm 2003 chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm liên quan đến tế bào quang điện, bao gồm bộ phát thụ động và pin phía sau (PERC), pin mặt trời đơn tinh thể, bảng điều khiển ô tô…

Bên cạnh đó, họ cũng sở hữu một công ty con với chuyên môn về trang trí nội và ngoại thất ô tô. Là một doanh nghiệp lớn trong ngành và có tiềm năng tăng trưởng tốt, Hainan Drinda được các quỹ và nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư.

Hiện tại, cổ phiếu của công ty đang giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải với giá 63 CNY/cổ phần, xác lập giá trị thị trường vào khoảng trên 14 tỷ CNY. Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu được thực hiện trong khu vực nội địa.

Năm 2023, doanh thu của Hainan Drinda New Energy là 18,8 tỷ CNY (khoảng 2,6 tỷ USD), tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2023 là 815 triệu CNY (112 triệu USD), tăng 13,77% so với năm 2022.

Đặc biệt, doanh nghiệp rất chú trọng đến việc nghiên cứu và phát triển, bên cạnh tăng cường kinh doanh. Từ năm 2019 đến 2023, chi phí cho nghiên cứu của Hainan Drinda tăng gần 6 lần, từ 47,9 triệu CNY lên đến hơn 300 triệu CNY. Nhờ việc liên tục cập nhật công nghệ mới vào sản phẩm, việc kinh doanh của công ty ngày càng thuận lợi.

Kết quả kinh doanh ấn tượng của Hainan Drinda trong 5 năm gần nhất (Ảnh: Barron)

Tác giả: Tiến Đạt

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn