Nghệ An: Cụ ông 112 tuổi chống gậy nhận chúc thọ, bạn trẻ rần rần 'xin vía'

Ông Trần Văn Côi chống gậy cùng con cháu tới nhà văn hóa thôn nhận bằng chúc thọ - Ảnh: TRẦN THOA

Buổi lễ mừng thọ, chúc Tết Ất Tỵ dành cho các cụ ông, cụ bà từ 70 tuổi trở lên diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Trung Tiến, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trong không khí đầm ấm, vui tươi sáng 1-2 (mùng 4 Tết).

Trong số các cụ tới nhận bằng chúc thọ của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm nay có ông Trần Văn Côi vừa tròn 112 tuổi, mặc áo đỏ, tự chống hai gậy đi cùng con cháu.

Cụ ông 112 tuổi nhận chúc thọ đã có 29 cháu, 73 chắt và 4 chút

"Ông Côi là người cao tuổi nhất xã hiện nay. Tuy tuổi cao đi lại chậm chạp, nhưng cụ vẫn rất minh mẫn", ông Chu Văn Du - chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nghi Quang - cho biết.

Trong căn nhà cấp bốn, bao quanh bởi ao cá và vườn rau của gia đình người con trai út, cụ Côi lên tiếng hỏi người chắt nội về những vị khách tới thăm. Khuôn mặt cụ phương phi, da hồng hào, đôi tai rộng, răng đã rụng hết nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn khá rõ.

Cụ Côi chụp ảnh cùng con, cháu, chắt sáng 1-2 - Ảnh: DOÃN HÒA

Bà Võ Thị Bính - 54 tuổi, con dâu út cụ Côi - kể cụ vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Vợ chồng cụ Côi có 8 người con.

Vợ và 3 người con trai cùng một người con gái cụ đã qua đời. Nhiều năm qua, cụ sống với con dâu út và cháu nội. Tính tới thời điểm này, cụ Côi có tất cả 29 người cháu, 73 chắt và 4 chút.

Theo bà Bính, cụ sống vui vẻ với con cháu, không đòi hỏi ăn uống gì đặc biệt. Cụ thích ăn cơm cá, phải là cá biển kho mặn ngọt, ít ăn thịt và canh, rau. Dù đã rụng hết răng nhưng cụ vẫn tự nhai được cơm, mỗi ngày đều ăn đúng, đủ bữa. Cụ còn thích nghe đài radio, theo dõi các thông tin thời sự.

Cụ Côi thích nghe đài radio - Ảnh: DOÃN HÒA

Năm 2016, trong một lần chở rau đi chợ bán, cụ bị tai nạn gãy xương, từ đó đi lại khó khăn. Dù phải chống gậy nhưng cụ Côi vẫn tự đi lại, tự phục vụ bản thân vệ sinh cá nhân, ít phiền đến con cháu.

"Cụ ham mê lao động lắm, con cháu can ngăn nhưng cụ cứ đòi làm. Cụ sống trường thọ sum vầy bên con cháu, chúng tôi rất vui và hạnh phúc. Cụ là gương sáng cho con cháu biết quý thành quả lao động, giữ sức khỏe. Chúng tôi luôn cố gắng để cụ được sống một cách vui vẻ nhất", bà Bính chia sẻ.

Hình ảnh cụ Côi chống gậy đi nhận bằng chúc thọ lên tuổi 112 được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được hàng ngàn lượt thích, thả tim của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ cụ vượt ngưỡng "bách niên giai lão" và rần rần "xin vía" sống khỏe như cụ.

