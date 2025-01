Cụ ông bật dậy từ giường bệnh ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, ai thấy cũng vui thay

Tối ngày 5/1, cả nước Việt Nam vui mừng trong chiến thắng của Đội tuyển tại lượt về trận chung kết ASEAN Cup 2024, chính thức trở thành nhà vô địch.

Mỗi người dân đều có một cách ăn mừng khác nhau. Có người tràn ra đường, hoà vào dòng người cùng nhau nô nức chia sẻ niềm hạnh phúc, vừa phất cờ vừa hô to “Việt Nam vô địch”. Cũng có những người lại lựa chọn cùng gia đình trải qua phút giây vui vẻ trong không gian ấm cúng.

Và ngay cả khi ở trong bệnh viện - nơi tưởng chừng chỉ có sự ảm đạm và yên tĩnh cũng đã rộn vang câu hò reo từ ngay chính bệnh nhân. Đoạn video được cho là quay tại 1 bệnh viện ghi lại hình ảnh một cụ ông, dù đang nằm trên giường bệnh với nhưng ngay khi các bác sĩ tiến tới thông báo tin đội tuyển Việt Nam vô địch và cầm tới một chiếc cúp tượng trưng, ông đã vô cùng vui vẻ ngồi dậy và cùng chung vui. Dù trên người ông vẫn đang có gắn rất nhiều thiết bị y tế, vậy nhưng, dường như trong giây phút nghe được tin vui, ông đã khoẻ lên rất nhiều và thậm chí còn có thể tự mình nâng chiếc cúp khá nặng trên tay.

Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã nhận về rất nhiều bình luận tích cực.

“Mong cụ chóng khoẻ để ăn mừng thêm thật nhiều chiếc cúp của đội tuyển Việt Nam”

“Đáng yêu vô cùng, chúc cụ khoẻ mạnh ạ!”

“Con cháu cụ nhìn thấy cảnh này chắc cũng phấn khởi lắm. Tự nhiên thấy vui lây!”

