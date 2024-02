Nghệ An: Công an huyện Quỳ Châu liên tiếp bắt nhiều vụ đánh bạc

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm đánh bạc trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, Công an huyện Quỳ Châu đã tập trung lực lượng, triển khai nhiều phương án, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Mới đây nhất, rạng sáng ngày 25/2, Công an huyện Quỳ Châu bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh “xóc đĩa” được thua bằng tiền. Địa điểm đánh bạc là tại phòng ngủ tầng 2, nhà đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1973), trú tại bản Nông Trang, xã Châu Bính, huyện Qùy Châu.

Quá trình vây bắt, một số bỏ chạy theo hướng cầu thang và lan can tầng 2, tuy nhiên, lực lượng Công an đã bố trí phương án, kịp thời truy bắt, đảm bảo an toàn.

Các đối tượng đánh bạc bị Công an Quỳ Châu bắt.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Thị Nga (chủ nhà), Cao Thị Khuyên (SN 1968), Nguyễn Thế Trung (SN 1992), Phạm Trung Kiên (SN 1979), Nguyễn Anh Tân (SN 1982), Lương Thị Hải (SN 1988) - cùng trú tại bản Nông Trang, xã Châu Bính, Quỳ Châu; Trần Văn Trường, (SN 1981), trú tại bản Liên Bận, xã Châu Thắng, Quỳ Châu; Phạm Thị Thảo (SN 1976), trú tại xóm Hải Lâm, xã Mường Nọc, Quế Phong; Võ Thị Liệu (SN 1960), trú tại xóm Phong Quang, xã Mường Nọc, Quế Phong.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: hơn 18 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị hình tròn dùng để chơi xóc đĩa; 7 điện thoại di động, 2 xe mô tô. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 18/2, Công an huyện Quỳ Châu đã làm rõ hành vi đánh bạc đối với Bùi Thế Đạt (SN 1991), trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu.

Qua điều tra, lực lượng Công an chứng minh: Ngày 18/2, Bùi Thế Đạt đã đánh bạc bằng hình thức chơi game online với số tiền hơn 14 triệu đồng. Trước đó, Đạt đã bị bắt về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Hiện, CQĐT Công an huyện Quỳ Châu đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố Bùi Thế Đạt về 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục chỉ đạo các đội công tác tăng cường phối hợp với công an các xã đấu tranh quyết liệt với các hành vi đánh bạc, tập trung vào các địa bàn giáp ranh.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn