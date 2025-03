Nghệ An có 7 giám đốc sở mới sau hợp nhất

Ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh nhận quyết định giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 3-3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh; công bố nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Hưng - giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An - đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn hai phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Phú Hiền (50 tuổi) và ông Phùng Thành Vinh (51 tuổi).

Trước khi được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Hiền giữ chức giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An; ông Vinh giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An có 5 phó chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Bùi Thanh An, ông Bùi Đình Long, ông Nguyễn Văn Đệ, ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh.

Cũng trong sáng 3-3, UBND tỉnh Nghệ An công bố các quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm các giám đốc sở, phó giám đốc sở sau hợp nhất, thành lập mới.

Các giám đốc sở sau hợp nhất gồm: Sở Nội vụ: ông Nguyễn Viết Hưng, Sở Tài chính: ông Nguyễn Thanh Hải, Sở Nông nghiệp và Môi trường: ông Hoàng Quốc Việt.

Sở Xây dựng: ông Phạm Hồng Quang; Sở Khoa học và Công nghệ: ông Nguyễn Quý Linh; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: bà Trần Thị Mỹ Hạnh; Sở Dân tộc và Tôn giáo (thành lập mới): ông Vi Văn Sơn.

Vì sao Nghệ An có 5 phó chủ tịch UBND tỉnh?

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, gần 16.500km2 và dân số theo thống kê mới nhất gần 3,7 triệu người; có đường biên giới dài hơn 468km trên bộ và đường bờ biển dài 82km.

Toàn tỉnh có 20 huyện, thành phố, thị xã; trong đó có 11 huyện, thị miền núi, núi cao với hơn 510.000 đồng bào dân tộc thiểu số.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định, Chính phủ quy định về số lượng các phó chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Theo quy định tại nghị định số 8 ngày 25-1-2016 của Chính phủ về số lượng phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, tỉnh Nghệ An được quy định có không quá 4 phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy vậy, căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh Nghệ An, tại nghị quyết 137 ngày 26-6-2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, Quốc hội cho phép UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, tỉnh được bổ sung thêm một phó chủ tịch UBND tỉnh để phụ trách chuyên về địa bàn vùng miền núi để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển kinh tế, xã hội vùng miền Tây Nghệ An theo định hướng tại nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

