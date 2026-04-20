Nghệ An: Chồng đau, vợ bệnh hiểm nghèo

Nằm thoi thóp trên giường sau chuyến điều trị dài ngày từ bệnh viện về, chỉ còn da bọc xương, bà Lam vừa khóc vừa kể: “Bà con họ hàng gom góp động viên tôi vô thêm một đợt thuốc nữa để chống chọi với những cơn đau hành hạ ngày đêm, xóm giềng cũng hỗ trợ chồng tôi trong việc đồng áng để có miếng ăn hàng ngày”. Theo anh Nguyễn Văn Long, xóm trưởng xóm Vịnh Long, nhà bà Lam trước đây vốn đã khó khăn, mấy năm nay bà mắc bệnh hiểm nghèo nên càng thêm chật vật, trong nhà không còn gì đáng giá có thể bán để chữa bệnh. Mặc dù xóm và tổ chức hội đoàn đã có nhiều hỗ trợ nhưng chỉ như muối bỏ biển. Nay kinh tế suy kiệt, gia đình bà Lam chưa biết xoay xở thế nào để có chi phí điều trị cho bà trong những đợt tới.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028)22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-10.

Tác giả: Hiếu Nghĩa

