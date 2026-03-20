Nghệ An: Hoàn cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ có bố tâm thần, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tiên Quánh, xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An), cuộc sống của 2 anh em Trần Đình Đức (13 tuổi, học lớp 6) và Trần Đình Phúc (11 tuổi, học lớp 5) đang đứng trước muôn vàn khó khăn khi bố mắc bệnh tâm thần, mẹ lại mang trong mình bệnh hiểm nghèo. Tuổi thơ của hai đứa trẻ gắn với những ngày tháng thiếu thốn và nỗi lo về tương lai phía trước.

Cha của 2 em là anh Trần Đình Thắng (39 tuổi). Năm 2005, khi vừa tròn 18 tuổi, anh Thắng vào miền Nam làm thuê. Trong thời gian làm việc xa nhà, anh bắt đầu xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường như nói nhảm, gào thét, đập phá đồ đạc. Gia đình nhận tin đã vội vàng vào đưa anh về quê, đưa đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Từ đó đến nay, căn bệnh của anh Thắng nhiều lần tái phát. Mỗi khi lên cơn, anh thường mất kiểm soát, cởi bỏ quần áo, đập phá đồ đạc, thậm chí cầm dao chạy khắp làng khiến người thân và hàng xóm hoảng sợ.

Bà Nguyễn Thị Lan (mẹ anh Thắng) nhớ lại, "có lần cả gia đình vừa bê bát cơm ăn thì Thắng ngờ cầm dao chém loạn xạ khiến ai nấy đều hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Thanh niên trong làng phải hợp sức khống chế, trói lại để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc".

Năm 2013, qua mai mối, gia đình cưới vợ cho anh Thắng là chị Nguyễn Thị Minh Nhân (43 tuổi), người cùng vùng. Chị Nhân hơn chồng 4 tuổi, sức khỏe yếu, nói ngọng lại khù khờ. Dẫu vậy, cuộc hôn nhân ấy vẫn mang đến niềm vui khi 2 con trai Đức và Phúc chào đời, khỏe mạnh và ngoan ngoãn – trở thành niềm an ủi lớn cho cả 2 bên nội ngoại.

Những tưởng cuộc sống sẽ dần ổn định, nhưng bệnh tình của anh Thắng ngày càng nặng, gào thét, đập phá thường xuyên, thậm chí đánh cả mẹ và vợ, buộc gia đình phải đưa đi nhập viện điều trị. Hơn một năm nay, anh Thắng được gửi vào một trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh nhờ chăm sóc.

Vất vả chưa qua thì vài năm trở lại đây, chị Nhân cũng mắc bệnh suy tim nặng, thường xuyên phải nhập viện. Có năm chị nằm viện tới 8 tháng để điều trị. Gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của bà Lan.

"Giờ một mình tôi vừa lo cho con trai, con dâu và chăm 2 cháu nội, gánh nặng cứ thế nhân lên. Trước đây, khi còn sức khoẻ, tôi còn bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nay tuổi già sức yếu, không biết lấy gì mà lo. Nghĩ đến tương lai của 2 đứa cháu nội mà xót xa quá", bà Lan thở dài.

Bà Lan cũng có số phận kém may mắn khi chồng mất sớm. Ngày chồng mất người con út vừa lên 2 tuổi, một mình bà gánh nặng 2 vai, nuôi 4 người con khôn lớn. Vất vả chưa qua thì giờ bà lại bươn chải lo cho con, cho cháu trong sự thiếu thốn đủ bề.

Theo ông Trần Đình Dũng, Trưởng thôn Tiên Quánh, anh Thắng đã mắc bệnh tâm thần hàng chục năm, hiện đang được một trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc. Chị Nhân sức khỏe yếu, lại ốm đau nên thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Những lúc khỏe, chị chỉ có thể đưa đón con đi học và làm một số việc vặt trong nhà.

"Gia đình anh Thắng thuộc diện hộ nghèo triền miên. 2 vợ chồng đều được hưởng trợ cấp xã hội. May mắn duy nhất là 2 cháu Đức và Phúc khỏe mạnh, chăm ngoan. Hiện cuộc sống của cả gia đình chủ yếu trông vào khoản trợ cấp ít ỏi cùng sự tảo tần của bà Lan. Dù bản thân cũng thường xuyên đau ốm, bà vẫn cố gắng gồng gánh để nuôi 2 cháu ăn học", ông Dũng chia sẻ.

Tương lai của hai anh em Đức và Phúc vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước. Gia đình mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm để hai em có điều kiện tiếp tục đến trường, cũng như giúp chị Nhân có thêm chi phí điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ, sẻ chia lúc này sẽ là nguồn động viên lớn, giúp 2 đứa trẻ có thêm hy vọng vượt qua nghịch cảnh và viết tiếp ước mơ của mình.

Mọi giúp đỡ cho 2 bé Đức, Phúc xin gửi về địa chỉ: bà Nguyễn Thị Lan, thôn Tiên Quánh, xã Đại Đồng, tỉnh nghệ an.

Số tài khoản của bà Nguyễn Thị Lan (bà nội của bé Đức và Phúc): 2503205610160, ngân hàng Agribank. ĐT: 0362138032.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: Phụ nữ Mới