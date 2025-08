Công an tỉnh Đồng Nai trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại tỉnh Nghệ An

Toàn cảnh buổi trao quà

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão, tỉnh Nghệ An đã phải hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều nhà cửa bị cuốn trội, sập đố. Hàng ngàn ha hoa màu, ao nuôi thủy sản bị ngập úng, mất trắng. Nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng nặng. Nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước lũ, một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh và các Lãnh đạo các phòng trao số tiền 1 tỷ đồng quyên góp, hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An bị thiệt hại do bão số 3

Với truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng lời kêu giọi của Thủ tướng Chính phủ "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ phát động kêu gọi cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an Đồng Nai quyên góp, ủng hộ mỗi cán bộ, chiên sỹ đóng góp ít nhất một nửa ngày lương để chung tay hỗ trợ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ. Kết quả, chỉ sau một thời gian ngắn phát động, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đồng Nai đã quyên góp số tiền 1,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu cảm ơn Công an tỉnh Đồng và hứa sẽ chi số trên trên một cách có kế hoạch, rõ ràng, công khai, minh bạch đến tận tay từng hoàn cảnh bị thiệt hại do cơn bão lũ

Tiếp đoàn tại Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xúc động cho biết: Ngoài sự giúp đỡ của Bộ Công an thì Công an tỉnh Đồng Nai là Công an địa phương đầu tiên trong toàn lực lượng Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, tặng quà ủng hộ bà con Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và Công an tỉnh Nghệ An nói riêng. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần của Công an tỉnh Đồng Nai trước những khó khăn, mất mát do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn. Đây là sự động viên kịp thời, hết sức ý nghĩa về tinh thần và vật chất cho Công an Nghệ An và tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và các Lãnh đạo các phòng chia sẻ khó khăn cùng cán bộ, chiến sỹ và các đơn vị Công an Nghệ An bị ảnh hưởng thiệt hại do cơn bão gây ra

Thay mặt đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ trước những thiệt hại vô cùng nặng nề của tỉnh Nghệ An và những cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng do lưa lũ gây ra. Đồng chí khẳng định sự chia sẻ của Công an tỉnh Đồng Nai lúc này đối với Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc; thể hiện mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Nghệ An. Đồng chí mong muốn người dân tỉnh Nghệ An nói chung, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa lũ của nói riêng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai trao số tiền 400 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ và động viên Nhân dân vùng mưa lũ Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tỉnh phát biểu cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai; đồng thời khẳng định sẽ chuyển nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng và sớm nhất cho người dân bị ảnh hưởng

Đại diện đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai trao tặng quà hỗ trợ tới bà con bị ảnh hưởng mưa lũ xã Mỹ Lý và xã Nhôn Mai số tiền 200 triệu đồng

Đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn cấp uỷ, chính quyền, chiến sĩ, người dân các xã Mỹ Lý và Nhôn Mai nỗ lực vượt qua khó khăn để sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất

Ngay trong ngày 2/8/2025 đại diện đoàn công tác Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp tới huyện Kỳ Sơn và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để trao tặng quà hỗ trợ tới bà con bị ảnh hưởng mưa lũ.

