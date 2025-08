Cầu treo bị lũ cuốn trôi, xã vùng cao Nghệ An kiến nghị lập bến đò phục vụ dân

Gần 400 hộ dân ở xã Tương Dương bị cô lập do cầu treo bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Phan Ngọc

Ngày 3/8, tỉnh Nghệ An đã không còn xã nào bị cô lập sau đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 3. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số thôn, bản bị cô lập một phần do đường độc đạo bị lũ cuốn trôi, sạt lở.

Tương Dương là một trong những xã bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở Nghệ An. Chỉ trong một đêm, mưa lũ đã cuốn trôi 3 cây cầu treo ở xã này, gồm cầu treo Đền Vạn Cửa Rào, cầu treo bản Chắn và cầu treo bản Lau.

Trong đó, cầu treo bản Chắn và bản Lau có vị trí quan trọng, là cầu nối dân sinh của 4 bản Mác, Lau, Nhẵn và Chắn từ bên kia sông Lam sang trung tâm xã Tương Dương. Đường độc đạo bị cắt đứt, nên hơn 10 ngày qua, gần 400 hộ dân ở 4 bản này phải sống phụ thuộc vào các chuyến hàng cứu trợ chở bằng thuyền máy qua.

Nhu yếu phẩm được vận chuyển bằng thuyền cho người dân ở bên kia sông Lam - Ảnh: Phan Ngọc

Ông Lê Văn Lương - Bí thư xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An - cho biết, trước mắt, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ phương tiện để lập 2 bến đò, phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân 4 bản đang bị cô lập.

Những ngày qua, Đồn biên phòng Mỹ Lý, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã cử các tổ công tác luân phiên vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân ở một số bản giáp biên giới với Lào đang bị cô lập do đường sạt lở.

Lực lượng biên phòng gánh nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân ở các bản vùng biên bị cô lập sau lũ - Ảnh: Khánh Trung

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được lực lượng chức năng tập kết trên bờ sông rồi lần lượt vận chuyển xuống thuyền, và ngược dòng sông Nậm Nơn đến các bản, khu dân cư đang bị cô lập.

Tới nơi thuyền không chạy được, các cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ phải gánh, cõng từng thùng mì gói, bao gạo, nước đến tiếp tế cho người dân.

Tác giả: Phan Ngọc

Nguồn tin: phunuonline.com.vn