Nghệ An chi 288 tỷ đồng nâng cấp 95 trạm y tế trên địa bàn tỉnh

Tháng 9/2024, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 30/9/2024, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Dự án được triển khai tại 95 xã thuộc 17 huyện trên địa bàn tỉnh, gồm: Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Con Cuông, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương và Quế Phong. Quy mô dự án bao gồm việc xây mới 31 trạm y tế, cải tạo, nâng cấp 31 trạm y tế và đầu tư trang thiết bị cho 33 trạm y tế hiện hữu.

Nhiều trạm y tế tại tỉnh Nghệ An sẽ được đầu tư nâng cấp

Quyết định nêu rõ, việc phê duyệt dựa trên kết quả thẩm định báo cáo ĐTM và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An. Dự án sẽ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đầu tư và công trình mạng lưới Nghệ An làm chủ đầu tư, có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

Theo thông tin từ phía chủ đầu tư dự án, đây là dự án có ý nghĩa thiết thực có tổng mức đầu tư lên đến 288 tỷ đồng, có mục tiêu góp phần nâng cao năng lực và chất lượng khám chữa bệnh tại các vùng khó khăn, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Việc đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành các trạm y tế cũng được đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. Các cơ quan chức năng liên quan sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường của chủ đầu tư.

Trước đó vào ngày 2/3/2024, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự án đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

Dự án đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 có tổng mức đầu tư 288 tỷ đồng

Dự án có tất cả 13 gói thầu, trong đó đáng chú ý là các gói thầu:

Gói thầu số 01 (3,319 tỷ đồng) thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Gói thầu số 02 (89,917 tỷ đồng) thi công xây dựng tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương.

3 gói thầu tiếp theo của dự án phát triển mạng lưới y tế cơ sở bao gồm: gói thầu số 03 (75,997 tỷ đồng) và gói thầu số 04 (61,958 tỷ đồng) sẽ thi công xây dựng các trạm y tế tại các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Đô Lương và Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Yên Thành, Nam Đàn.

Gói thầu số 05 (15,824 tỷ đồng) cung cấp trang thiết bị y tế cho các trạm t tế. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sẽ được hoàn tất trong tháng 1/2025.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn